INAUGURATO "LOVE YOUR EYES": IL PROGETTO ARTISTICO PROMOSSO DA ASSOTTICA CHE CELEBRA L'ARTE, LA SALUTE VISIVA E L'INCLUSIONE

ROMA, 30 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Questa mattina la facciata dell'Istituto Comprensivo "Via S. Pincherle 140" si è accesa di nuovi colori e significati: è stato inaugurato ufficialmente "Love Your Eyes", il murale firmato dall'artista statunitense Finley e dedicato alla prima Giornata Mondiale delle Lenti a Contatto.

Alla presenza di studenti, insegnanti, rappresentanti delle istituzioni e dei media, è stata svelata la targa dell'opera mentre una sua versione tattile è stata donata alla scuola per permettere anche ai ragazzi non vedenti di esplorarla con le mani.

"«La sensibilizzazione dei giovani alla cura della propria vista rappresenta un impegno prioritario: vedere bene significa infatti vivere meglio in ogni contesto, dallo studio alle attività digitali, fino al tempo libero e allo sport – ha commentato Francesca La Forgia, Vicepresidente di Assottica – In questo percorso la scuola svolge un ruolo fondamentale, educando le nuove generazioni alla prevenzione e alla consapevolezza del benessere visivo. L'opera Love Your Eyes si pone come patrimonio condiviso della comunità scolastica e come simbolo della prima Giornata Mondiale delle Lenti a Contatto, un'occasione per ribadire il valore della salute visiva come bene comune".

Anche l'autrice del murale, Finley, ha preso parte alla cerimonia, raccontando la genesi dell'opera e il significato del suo gesto artistico: "L'arte ha il potere di connettere le persone oltre ogni barriera. Love Your Eyes è un invito a guardare il mondo con occhi nuovi e a non avere paura di esprimersi".

L'inaugurazione è stata arricchita dalla testimonianza di Deborah Tramentozzi, scrittrice e TEDx speaker, che ha coinvolto i ragazzi in un dialogo sull'inclusione: "Questo progetto insegna che ogni sguardo ha valore e che l'arte può essere vissuta con tutti i sensi".

L'opera è stata arricchita da una versione tattile realizzata per rendere l'arte accessibile anche ai non vedenti, grazie al contributo delle non profit TFOS Tear Film & Ocular Surface Society e Italian & International Patrons of the Arts in the Vatican Museums.

All'inaugurazione ha partecipato anche il Municipio Roma VIII, rappresentato dall'Assessore alla Cultura Luciano Ummarino e dall'Assessora alla Scuola Francesca Vetrugno, a testimonianza dell'impegno delle istituzioni locali nel sostenere progetti che uniscono arte, scuola e comunità.

VERSO LA GIORNATA MONDIALE LAC 2026

Durante l'evento è stata lanciata ufficialmente la campagna di adesione per la Giornata Mondiale delle Lenti a Contatto 2026, che prenderà ispirazione proprio dall'energia e dal messaggio di Love Your Eyes. Gli ottici italiani possono già registrarsi su https://www.assottica.it/contattologi/gmlac-iscrizione/ per partecipare alle attività previste per il prossimo anno.

GIORNATA MONDIALE LENTI A CONTATTO

La Giornata Mondiale delle Lenti a Contatto si celebra il 15 aprile a partire dal 2025, un'iniziativa promossa a livello europeo da Euromcontact e a livello italiano da Assottica Gruppo Contattologia, per celebrare le lenti a contatto, lo strumento che ha rivoluzionato la correzione visiva, offrendo comfort e libertà. La data è stata scelta per onorare la figura di Leonardo da Vinci, che nel 1508 ebbe l'intuizione che aprì la strada al concetto di visione con le lenti a contatto. Maggiori informazioni su assottica.it/gmlac.

ASSOTTICA

ASSOTTICA Gruppo Contattologia è l'Associazione aderente a Confindustria che riunisce le principali aziende produttrici di lenti a contatto e soluzioni per la loro manutenzione. Da oltre 40 anni opera attivamente per promuovere un utilizzo sempre più diffuso e consapevole delle lenti a contatto, favorendo la conoscenza delle loro caratteristiche, potenzialità, benefici e dell'importanza di una corretta manutenzione. Maggiori informazioni su assottica.it.

