Infezioni sessualmente trasmissibili, l’Onorevole Girelli: “Sfida sottovalutata, servono test accessibili e strategie nazionali”

Durante la presentazione del report “Infezioni Sessualmente Trasmesse: Barriere e soluzioni della diagnosi precoce”, il presidente dell’Intergruppo Parlamentare Prevenzione e Riduzione del Rischio ha lanciato un appello per una risposta istituzionale più incisiva contro le IST

Roma, 18 luglio 2025 - “Le infezioni sessualmente trasmissibili rappresentano una sfida attuale e sottovalutata, che richiede un impegno concreto da parte delle istituzioni”. Così, l’onorevole Gian Antonio Girelli, membro XII Commissione Affari Sociali della Camera, e presidente dell’Intergruppo Parlamentare sulla “Prevenzione e riduzione del Rischio”, intervenuto ieri alla presentazione del Report “Infezioni Sessualmente Trasmesse: Barriere e soluzioni della diagnosi precoce”, frutto di un progetto coordinato da LS CUBE. “Serve una strategia nazionale che promuova l’accesso diffuso ai test – ha sottolineato Girelli - campagne di informazione continue e servizi territoriali più vicini ai cittadini, soprattutto ai più giovani. Dobbiamo superare stigma e disinformazione, garantendo una prevenzione efficace e una diagnosi tempestiva. Questo significa rafforzare la collaborazione tra pubblico, privato sociale e mondo scientifico, per costruire una risposta davvero integrata e sostenibile”.

In allegato, il comunicato stampa della presentazione del progetto, realizzato anche attraverso due sondaggi da cui emerge come, nonostante l'87% della popolazione conosca le IST e l'80% sia a conoscenza dell'esistenza dei test diagnostici, solo 3 persone su 10 ne hanno effettivamente fatto uno; tra coloro che non hanno mai fatto un test, quasi la metà (48,1%) non saprebbe a quale struttura rivolgersi. Esistono strumenti all’avanguardia per diagnosi rapide ed efficienti, ma il 90% dei casi sono diagnosticati dopo l’infezione.

Contatti:

Immediapress

Segreteria Intergruppo Parlamentare Prevenzione e Riduzione del Rischio

Stefano Tamagnone – 338.3703951



Ufficio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - 347 264 2114

comunicazione@motoresanita.it

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.