Innovery cambia brand e diventa NEVERHACK. Si consolida la leadership del gruppo nel campo della cybersecurity

Roma, 28 gennaio 2025

Innovery, società di consulenza leader in Italia e in Europa specializzata in soluzioni innovative di ICT e cybersecurity, annuncia il rebranding e assume ufficialmente il nuovo marchio NEVERHACK.

Dopo l’acquisizione, avvenuta a settembre 2024, da parte delgruppo francese NEVERHACK esperto di cybersecurity, il cambio di brand segna la fine di un’era per Innovery, marcando al tempo stesso l’inizio di un nuovo capitolo della sua storia: un nuovo corso che si apre nel solco degli stessi valori che hanno guidato l’attività dell’azienda dalla sua fondazione e che può contare sulle solide competenze e sulla lunga esperienza maturata negli ultimi vent’anni nel campo della sicurezza informatica.

“Da oggi adottiamo il nuovo brand NEVERHACK, sancendo ufficialmente il nostro ingresso in un grande gruppo internazionale, leader di mercato nel settore della cybersecurity. Siamo pronti a cogliere nuove opportunità di crescita e sfide sempre più globali, portando avanti un sogno condiviso, che va oltre i confini nazionali, unendo talenti, esperienze e culture dei diversi Paesi che fanno parte delgruppo. Un ulteriore passo in avanti, che ci proietta al futuro, per continuare a garantire ai nostri clienti servizi e soluzioni informatiche per la sicurezza, personalizzate in base alle loro esigenze e con standard qualitativi sempre più elevati”, commenta Gianvittorio Abate, Managing Partner NEVERHACK Southern Region.

L’entrata di Innovery in NEVERHACK ha consentito di estendere il portfolio di servizi e soluzioni a disposizione dei clienti, con un’offerta di “one-stop-shop” integrata e allargata, nonché di espandere la presenza internazionale del gruppo, consolidandone la leadership sia nei Paesi dove Innovery era già presente (Spagna, Messico e USA), che in nuovi mercati.

Sul mercato italiano, NEVERHACK conserverà la leadership già acquisita da Innovery nell’incident response, espandendola a livello internazionale. Inoltre, continuerà a rappresentare un punto di riferimento nell’ambito della consulenza strategica e nella fornitura di soluzioni innovative per la sicurezza informatica, la definizione e l’integrazione dell’architettura informatica e la progettazione e la gestione dell’infrastruttura ICT, rispondendo con precisione alle esigenze dei propri clienti in materia di network operations center e sicurezza.

About NEVERHACK

Dal 2024 Innovery, società fondata nel 2001 e leader del mercato italiano ed europeo con un’ampia gamma di soluzioni nell’ambito dei servizi ICT e con un focus specialistico nella cybersecurity, si è unita a NEVERHACK, gruppo francese esperto di cybersecurity fondato nel 2021, che si distingue per le sue soluzioni innovative. Il gruppo ha sviluppato il proprio ruolo di one-stop-shop per i propri clienti, consolidando diverse competenze e specializzandosi in sicurezza informatica, software, embedded e applicativa, formazione informatica, pentesting, gestione delle identità e degli account privilegiati, nonché gestione del rischio e governance informatica. Nel 2023, NEVERHACK ha accelerato la sua crescita, diventando un MSSP grazie al suo SOC con sede in Francia. Con l’acquisizione dell’italiana Innovery, ha consolidato la propria presenza in Europa meridionale e in America e potenziato la propria offerta. Attraverso una forte crescita organica e per acquisizioni, il gruppo conta oggi oltre 1.200 esperti in 10 Paesi, per offrire protezione proattiva e reattiva contro le minacce informatiche.

Contatti

NEVERHACK

Tel. +39 06 51963439

https://neverhack.com/

Ufficio Stampa

Smartitaly Communications

Sara Scatena

Tel. +39 338.7836985

s.scatena@smartitaly.it