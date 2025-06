Isola dei Famosi. Per gli esperti Sisal, al televoto il duello è tutto tra Giarrusso e Rossetti

Roma, 4 giugno 2025 – La diciannovesima edizione dell’Isola dei Famosi è sempre più ricca di colpi di scena, abbandoni, tensioni e battibecchi. Nella puntata di questa sera scopriremo chi, tra i naufraghi al televoto, dovrà abbandonare l’Honduras: secondo gli esperti Sisal il duello potrebbe giocarsi tutto tra l’ex iena Dino Giarrusso e Patrizia Rossetti. Entrambi i naufraghi sono infatti offerti a 66,00 per la vittoria finale.

E Mario Adinolfi? In questi giorni l’hype su un suo possibile ritiro è altissimo, ma sembrerebbe da scartare l’ipotesi di vederlo uscire per volere del pubblico. La possibilità di vederlo trionfante è infatti data a 33,00 alla pari di Paolo Vallesi.

Nel frattempo, i nuovi naufraghi Jasmin Salvati, Ahlam El Brinis e Jey Lillo non hanno perso occasione per portare scompiglio sull’isola e tra i concorrenti. Ma soprattutto per avanzare nella corsa alla vittoria. Tutti offerti a 2,50, su Sisal.it hanno di fatto sorpassato anche Omar Fantini (3,00) che fino alla scorsa settimana era il candidato più papabile per la conquista della terra promessa insieme a Teresanna Pugliese (3,50).

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente - l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra.

Contatti:

Via Ugo Bassi,6

20159 Milano





Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi