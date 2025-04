Isotopia annuncia il lancio nel Regno Unito di Isoprotrace®, un'innovativa soluzione diagnostica per l'imaging del cancro alla prostata

PETAH TIKVA, Israele, 10 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Isotopia Molecular Imaging è orgogliosa di annunciare il lancio ufficiale nel Regno Unito di Isoprotrace®, il suo kit avanzato di preparazione di gallio-68 gozetotide per l'imaging del cancro alla prostata.

Questo traguardo sottolinea il solido impegno di Isotopia nell'ampliare l'accesso a strumenti diagnostici di qualità elevata e nel migliorare l'assistenza ai pazienti a livello globale.

Isoprotrace® è un innovativo kit di radiomarcatura PSMA-11 (gozetotide) progettato per migliorare la precisione dell'imaging nel cancro alla prostata. Il kit multidose pronto all'uso facilita la preparazione efficiente della soluzione di gallio-68 gozetotide per iniezione endovenosa e offre agli operatori sanitari uno strumento fondamentale per la diagnosi del cancro alla prostata e l'ottimizzazione dei piani terapeutici.

Grazie a una partnership strategica con Light Medical, Isotopia garantisce la rapida disponibilità di Isoprotrace® per le strutture mediche in tutto il Regno Unito, consentendo così ai medici di rilevare e gestire efficacemente il cancro alla prostata.

"Il lancio di Isoprotrace® nel Regno Unito rappresenta una pietra miliare nella nostra missione volta ad ampliare l'accesso dei pazienti a soluzioni diagnostiche all'avanguardia", ha affermato Tzachi Levy, direttore generale dello stabilimento asettico di Isotopia. "Con la crescente domanda di imaging di precisione nel trattamento del cancro alla prostata", ha continuato il Sig. Levy, "Isoprotrace® offre ai professionisti sanitari uno strumento essenziale per migliorare l'accuratezza diagnostica e ottimizzare i risultati dei trattamenti".

Mark Goodwin, direttore di Light Medical, ha aggiunto: "Siamo onorati di collaborare con Isotopia nel lancio di Isoprotrace® sul mercato britannico. Questo lancio segna un passo avanti fondamentale nella lotta al cancro alla prostata e ci impegniamo a garantire un'ampia disponibilità di questo innovativo kit diagnostico per gli operatori sanitari di tutto il Paese".

Isotopia continua a impegnarsi per mantenere una solida catena di fornitura, garantendo così un accesso senza interruzioni a questo strumento diagnostico essenziale per gli operatori sanitari e i pazienti di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni su Isoprotrace®, comprese le specifiche e la disponibilità del prodotto, visitare la pagina https://isotopia-global.com/isoprotrace/

Informazioni su Isotopia Molecular Imaging

Isotopia Molecular Imaging è un leader mondiale nello sviluppo di radiofarmaci specializzato in soluzioni teranostiche che migliorano l'accuratezza diagnostica e l'efficacia dei trattamenti. Grazie all'impegno costante verso l'innovazione e l'assistenza sanitaria incentrata sul paziente, Isotopia fornisce radiofarmaci affidabili e di qualità elevata agli operatori sanitari di tutto il mondo.

Informazioni su Light Medical

Light Medical è un distributore affidabile di avanzate soluzioni di imaging medico impegnato a supportare i professionisti sanitari nell'offerta di opzioni diagnostiche e terapeutiche di livello superiore. Grazie alla collaborazione con importanti innovatori come Isotopia, Light Medical garantisce l'accesso a tecnologie all'avanguardia che migliorano significativamente i risultati clinici dei pazienti.

