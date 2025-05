Istituto Euromediterraneo: dialogo aperto su bioetica e teoria gender

Un incontro con il professor Maurizio P. Faggioni per promuovere conoscenza e strumenti critici

Tempio Pausania, 26 maggio 2025. Mercoledì 4 giugno alle ore 18.30 l’Aula Poupard dell’Istituto Euromediterraneo di Tempio Pausania ospiterà una conversazione pubblica dal nome "Teoria Gender, luci e ombre di una questione antropologica". L’incontro vedrà protagonista il professor Maurizio P. Faggioni, una delle voci più autorevoli nel panorama italiano della bioetica.

Medico specializzato in endocrinologia, docente ordinario di Bioetica presso l’Accademia Alfonsiana di Roma, Faggioni ha dedicato gran parte della sua attività accademica e scientifica allo studio dei temi legati all’identità sessuale, alla morale e alla persona umana. Tra le sue opere più note, il manuale La vita nelle nostre mani, giunto alla quarta edizione, e il volume Sessualità, matrimonio, famiglia. La sua formazione coniuga competenze mediche, teologiche e filosofiche, e si è espressa in numerosi incarichi, anche come consultore presso dicasteri vaticani e comitati etici.

Il suo approccio, radicato nella visione cristiana dell’essere umano, si misura con le sfide e i dilemmi posti dal mondo contemporaneo, cercando un confronto serio e documentato anche su tematiche divisive. Durante l’incontro di Tempio, il professor Faggioni proporrà un’analisi delle implicazioni antropologiche, etiche e culturali legate al concetto di “gender”, offrendo strumenti di lettura per orientarsi all’interno di un dibattito che spesso risulta polarizzato.

L’evento, introdotto da don Giorgio Diana, direttore dell’Istituto Euromediterraneo, sarà seguito da un dibattito aperto al pubblico.

L’Istituto Euromediterraneo è un centro di formazione e ricerca attivo da anni nella promozione del dialogo tra culture, religioni e saperi del Mediterraneo. Attraverso seminari, incontri pubblici e attività accademiche, l’Istituto si propone come spazio di confronto aperto, in cui riflessioni etiche e culturali si intrecciano con le domande cruciali della contemporaneità.

