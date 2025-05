Ennesimo raid israeliano contro una scuola adibita a centro per i rifugiati a Gaza, con 20 morti, per la maggior parte bambini, e oltre 60 feriti. Parlando con l'Afp, il portavoce della Difesa civile della Striscia, Mahmud Bassal, ha denunciato che "almeno 20 martiri sono stati trasportati in ospedale, per la maggior parte bambini, e oltre 60 sono rimasti feriti nell'orribile massacro dell'occupazione alla scuola Fahmi Al-Jarjawi, che ospitava centinaia di sfollati nel distretto Al-Daraj, di Gaza City". Un bilancio precedente parlava di 13 vittime.

Idf: "Terroristi nella scuola attaccata a Gaza, centro comando di Hamas"

Per l'Idf invece c'erano ''terroristi chiave'' nascosti all'interno della scuola ed è per questo che l'esercito israeliano l'ha colpita. Le Idf hanno affermato che la scuola veniva utilizzata da Hamas e dalla Jihad islamica palestinese come centro di comando. "Il centro di comando e controllo è stato utilizzato dai terroristi per pianificare e raccogliere informazioni al fine di compiere attacchi terroristici contro i civili israeliani e le truppe dell'Idf nella zona", ha dichiarato l'esercito in una nota. L'esercito israeliano ha sostenuto di aver adottato "molte misure" per mitigare i danni ai civili, tra cui l'uso di munizioni di precisione, sorveglianza aerea e forme di intelligence.