Italgam, arriva lo scovolo Evo Snake contro i piccioni per fotovoltaico e grondaie

L’innovativo scovolo ideato da Italgam è semplice da installare. Oltre al compito di barriera, svolge anche un effetto dissuasore assomigliando ad un serpente.

Roma, 30 ottobre 2024. Novità in casa Italgam, la ditta di Roma specializzata nella produzione di dissuasori per allontanare i piccioni dagli impianti fotovoltaici o per salvaguardare le grondaie da foglie e volatili. È uscito in anteprima il nuovo scovolo anti piccioni Evo Snake ideato sia per fotovoltaico che per grondaie. Come lo scovolo Evo (“Evoluzione”), è studiato con una soluzione semplice ed estremamente funzionale. Oltre al compito di barriera, Evo Snake svolge anche un effetto dissuasore grazie alla sua colorazione con anelli bianchi che lo fanno assomigliare appunto ad un serpente molto velenoso.

“I volatili – spiega Maurizio Chiacchierini, amministratore della Italgam Srl – hanno istintivamente paura dei serpenti, dal momento che entrano nel nido, mangiano le loro uova e possono attaccare anche il piccione appena nato oppure adulto. Il serpente è un predatore e se ne tengono quindi alla larga. La forza dello scovolo Evo Snake è proprio questo effetto visivo e sta già dimostrando la sua efficacia come barriera protettiva di impianti fotovoltaici e di grondaie”.

Lo scovolo Evo di Italgam, infatti, impedisce la nidificazione dei piccioni sotto agli impianti fotovoltaici, evitando così sia la morte dei volatili per l’eccessivo calore sia l’accumulo di paglia, sterpi e grandi quantità di guano che possono provocare danni alla salute e al rendimento degli stessi impianti. I piccioni, infatti, hanno l’abitudine di nidificare al di sotto. Evo Snake viene prodotto in tutte le misure dello scovolo Evo, per adattarsi alle varie tipologie: ha una lunghezza di 3 metri, fino a 220 mm di diametro. Anche la setola utilizzata è la stessa. “Sono in polipropilene – precisa Chiacchierini – di spessore consistente e trattate anti-UV, per impedire ai raggi solari di cristallizzare la plastica. Il filo interno è rigorosamente in acciaio inox anticorrosione. La setola sfalsata permette un maggior deflusso sia dell’aria sotto al pannello che dell’acqua meteorica”.

Lo scovolo Evo Snake è attualmente rifornito alle aziende del settore fotovoltaico, a breve sarà disponibile in vendita anche nel portale web di Italgam.

I dissuasori prodotti dalla Italgam sono brevettati per risolvere il problema dell’invasione dei piccioni sugli impianti fotovoltaici, senza arrecare danni ai volatili, e sono studiati per essere funzionali e duraturi.” Il sistema Evo che abbiamo ideato ha diversi vantaggi: salva i piccioni da possibile morte, sia pulcini che adulti, si installa in modo veloce, non fa male ai piccioni perché composto con punte tronche ed infine non procura danni ai pannelli”, conclude Chiacchierini.

A fare la differenza nella scelta di questo prodotto è sia l’alta qualità dei materiali sia la garanzia della totale produzione made in Italy. Molte le richieste registrate dalla Italgam in Italia e da tutto il mondo, in particolare da Germania, Cipro, Croazia, Francia, fino al Sudafrica.

http://www.italgam.it