J.C. Flowers & Co. rileva il broker assicurativo Caleas Srl

MILANO e NEW YORK, 31 luglio 2025 /PRNewswire/ -- J.C. Fiori & Co. ("JCF"), una società di investimento privata dedicata agli investimenti nel settore dei servizi finanziari, ha annunciato oggi che i veicoli di investimento affiliati di JCF ("JCF Funds") hanno rilevato Caleas Srl ("Caleas").

L'acquisizione di Caleas da parte di affiliate JCF segna il quinto investimento di JCF Funds nel settore assicurativo italiano da maggio 2025, compresi investimenti aggiuntivi che fanno parte del piano di JCF per un'espansione nel settore assicurativo italiano.

Fondata nel 1979 da Andrea Cardini e Carlo Lecchi, Caleas è un franchising di intermediazione assicurativa con sede a Milano, il cui focus è su aziende e PMI, che offre un'ampia gamma di soluzioni per rischi complessi oltre a coperture assicurative per la casa e la vita nell'ambito della sua proposta personalizzata per i clienti privati.

"J.C. Flowers si impegna a investire nelle migliori aziende del settore assicurativo italiano", spiega Tughan Alioglu, direttore generale JCF. "Caleas vanta una lunga tradizione di servizio e innovazione ed è molto rispettata sul mercato. I suoi fondatori e i suoi gruppi direttivi hanno costantemente dimostrato la loro capacità di soddisfare le specifiche esigenze assicurative di una clientela diversificata e in crescita e guardiamo con fiducia all'aopportunità di appoggiarne la continua crescita".

Alioglu ha aggiunto che il cambio di proprietà avverrà senza intoppi sia per i dipendenti sia per i clienti Caleas. Il management della società continuerà a mantenere una quota di minoranza insieme a JCF Funds.

Alessandro Lecchi, amministratore delegato Caleas, si è così espresso sull'operazione: "J.C. Flowers è uno dei principali investitori mondiali nei servizi finanziari e il loro riconoscimento dell'impresa che abbiamo creato nel corso degli anni è estremamente gratificante. Ci aspettiamo che si presenteranno importanti opportunità commerciali da sfruttare man mano che svilupperemo la nostra attività con il supporto di J.C. Flowers".

Gli attuali investimenti assicurativi italiani di JCF sono Consulbrokers ed Enablia (già wefox MGA S.r.l. e wefox Services Italy Srl) nonché due delle recenti acquisizioni di Consulbrokers – Intermedia I. B. s.r.l ed Etisicura s.r.l.

J.C. Flowers & Co.

J.C. Flowers & Co. è una delle principali società di investimento private impegnata a investire a livello globale nel settore dei servizi finanziari. Fondata nel 1998, ha investito più di 18 miliardi di dollari di capitale, inclusi i co-investimenti, in 71 società di portafoglio in 19 paesi in una vasta gamma di segmenti del settore – banche, assicurazioni e riassicurazioni, società di titoli, finanza specializzata nonché servizi e gestione patrimoniale. Con circa 5 miliardi di dollari di asset in gestione, J.C. Flowers & Co. ha sedi a New York, Londra e Palm Beach. Per maggiori informazioni visitare www.jcfco.com.

