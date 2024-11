Jiushi Public Transportation Group apre la strada al trasporto pubblico intelligente nell'era dell'intelligenza artificiale mobile

PECHINO, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Per accelerare lo sviluppo di un trasporto pubblico intelligente, Jiushi Public Transportation Group ha sottoscritto una partnership con China Telecom Shanghai per creare una rete video utilizzando telecamere RedCap. Questa rete consente lo streaming video e sfrutta la rapida integrazione di 5G-Advanced e Internet of Vehicles, rendendo Jiushi Public Transportation Group un pioniere del trasporto pubblico intelligente nell'era dell'intelligenza artificiale mobile. Durante la recente PT EXPO 2024 tenutasi a Pechino, Yang Fubin, responsabile del dipartimento di gestione delle informazioni di Jiushi Public Transportation Group, insieme a Lu Heng, esperto di primo livello di China Telecom Shanghai, e Bao Bisai, vicepresidente per il settore 5G e LTE FDD di Huawei, hanno condiviso l'affascinante storia alla base del successo di Jiushi Public Transportation Group nel trasporto pubblico intelligente.

Come può il trasporto pubblico urbano superare le nuove sfide e progredire?

Con lo sviluppo della società e dell'economia e il miglioramento della qualità della vita delle persone, le opzioni di trasporto si diversificano sempre più. Rispetto al passato, quando le persone si accalcavano sugli autobus e correvano per prenderli, il settore dei trasporti pubblici si trova oggi ad affrontare una serie di nuove sfide e problemi e ha bisogno di accogliere riforme e innovazione in modo urgente. Poiché Jiushi Public Transportation Group è un importante operatore del trasporto pubblico a Shanghai, Yang Fubin ha affermato che "il sistema di trasporto pubblico deve affrontare problemi quali la risposta precisa al flusso dei passeggeri, il miglioramento della sicurezza alla guida e la distribuzione intelligente, che incidono direttamente sull'esperienza di viaggio dei cittadini. Il comfort dei passeggeri, la sicurezza di guida e l'efficienza operativa sono aspetti fondamentali che devono essere migliorati nel sistema di trasporto pubblico."

Per affrontare le sfide sopra menzionate, Jiushi Public Transportation Group sta promuovendo attivamente la trasformazione digitale e spostando la propria attenzione sullo sviluppo di un sistema di trasporto pubblico intelligente. Sfruttando le reti 5G-Advanced e i terminali RedCap, il gruppo ha creato un sistema di analisi intelligente e di centro di comando, posizionandosi in prima linea nel settore dell'innovazione dell'Internet of Vehicles a livello nazionale. Questo sistema prevede l'installazione di cinque telecamere RedCap ad alta definizione, collegate alla rete su ogni autobus, che trasmettono flussi video ad alta definizione per monitorare in tempo reale lo stato del veicolo e dei passeggeri. Ciò migliora l'efficienza complessiva e la sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, ottimizzando al contempo la programmazione operativa per garantire un'esperienza di viaggio confortevole.

Secondo Lu Heng, il sistema di analisi intelligente e centro di comando presenta elevati requisiti di rete, che si riflettono principalmente nelle seguenti aree.

In primo luogo, è necessaria un'elevata capacità di rete upstream. La rete di veicoli connessi richiede capacità di trasmissione dati di alta qualità per supportare il monitoraggio in tempo reale del posizionamento del veicolo, del flusso di passeggeri e dello stato del veicolo. Poiché ogni veicolo è dotato di cinque telecamere ad alta definizione da 1080p, per supportare tutto ciò è necessaria un'elevata capacità di rete upstream di 50 Mbps.

In secondo luogo, è richiesta una bassa latenza per garantire avvisi tempestivi ai conducenti e garantire una guida sicura. Per migliorare la velocità di risposta end-to-end, la latenza di rete deve essere inferiore a 100 ms.

In terzo luogo, è necessaria un'elevata affidabilità per garantire la sicurezza della trasmissione dei dati, prevenire attacchi hacker e fughe di dati e ottenere stabilità del servizio.

Le reti 5G avanzate promuovono il potenziamento e lo sviluppo del trasporto pubblico intelligente.

Grazie all'integrazione delle reti 5G-Advanced e della tecnologia IA, il trasporto pubblico è in grado di monitorare direttamente le condizioni del traffico in tempo reale, migliorando concretamente l'efficienza della gestione del traffico, riducendo il tasso di incidenti e, in definitiva, ottenendo un ambiente di viaggio più sicuro ed efficiente. Parlando delle tecnologie innovative delle applicazioni di rete 5G-Advanced, Bao Bisai ha affermato: "Da un punto di vista tecnico, l'ultima soluzione 5G-Advanced di Huawei consente di aumentare di dieci volte la capacità di rete attraverso innovazioni negli aspetti di banda ultralarga, multifrequenza, multiantenna, intelligenza e sostenibilità. Accelera il potenziamento della connettività tra persone, case, cose, industrie e veicoli, aiutando gli operatori a costruire in modo efficiente e fluido reti 5G-Advanced, fornendo al contempo un solido supporto di rete per le applicazioni industriali."

China Telecom Shanghai ha adottato una soluzione di rete 3CC 5G-Advanced che utilizza la tecnologia 8T8R da 2.1 GHz e MIMO da 3.5 GHz. Combinando la larghezza di banda uplink dedicata da 40 MHz dello spettro FDD da 2.1 GHz con lo spettro TDD da 3.5 GHz e 200 MHz, si ottiene un'esperienza uplink ottimale e si soddisfano le esigenze di caricamento dati dei veicoli connessi.

Grazie alla potenza del 5G avanzato e dell'intelligenza artificiale mobile, Jiushi Public Transportation Group intraprende un nuovo percorso di trasformazione.

Oggi, Jiushi Public Transportation Group ha ottenuto risultati straordinari integrando telecamere RedCap, reti 5G-Advanced e tecnologia IA per affrontare le sfide del sistema di trasporto pubblico e promuovere lo sviluppo di un trasporto pubblico intelligente.

Si è registrato innanzitutto un miglioramento nel comfort dei passeggeri: È stato introdotto in Cina il primo sistema di previsione del comfort per gli autobus, che copre oltre 5.100 mezzi. Fornisce previsioni precise ogni 10 secondi, con un tasso di accuratezza superiore al 95%. Di conseguenza, il tempo medio di attesa è stato ridotto di 6 minuti.

Inoltre, la sicurezza dei passeggeri è stata notevolmente migliorata: La tecnologia di riconoscimento IA viene utilizzata per monitorare costantemente il comportamento di guida. Il sistema di allerta intelligente fornisce notifiche immediate in situazioni di emergenza, riducendo in modo efficace gli angoli ciechi e diminuendo il tasso di incidenti stradali del 76%.

In terzo luogo, si è registrato un miglioramento dell'efficienza operativa: Utilizzando le reti 5G-Advanced per le operazioni basate sulle informazioni, Jiushi Public Transportation Group ha registrato un notevole aumento dell'accuratezza dell'analisi dei dati. Ciò ha notevolmente ottimizzato l'efficienza del servizio di trasporto pubblico, con un tasso del suo utilizzo superiore al 45% nel centro città.

Guardando al futuro, le reti 5G-Advanced non solo hanno cambiato il tradizionale modo di operare del trasporto pubblico, ma hanno anche gettato le basi per lo sviluppo di città intelligenti. Con la piena commercializzazione delle reti 5G-Advanced nel 2024, il sistema di trasporto pubblico di Shanghai entrerà in una nuova era di maggiore sicurezza ed efficienza, diventando leader mondiale nel trasporto intelligente. Come ha affermato Yang Fubin: "La profonda integrazione tra 5G-Advanced e l'Internet of Vehicles creerà esperienze di viaggio senza precedenti per i cittadini e promuoverà un trasporto urbano più intelligente".

