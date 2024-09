Julius Meinl celebra la prima edizione della Meinl Barista Cup: premiato l'italiano Luca Riccardi per il miglior cappuccino

La 1° edizione del concorso internazionale di Julius Meinl ha incoronato Raffy Vajio degli Emirati Arabi Uniti come vincitore assoluto alla finale tenutasi a Vienna il 19 settembre.

VICENZA, 24 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Julius Meinl, storico marchio Viennese di caffè premium, con cuore produttivo a Vicenza, ha concluso la prima edizione della Meinl Barista Cup, concorso internazionale che ha visto la partecipazione dei migliori baristi di 12 paesi. La finale, tenutasi il 19 settembre presso la sede storica di Julius Meinl a Vienna, ha celebrato la passione e la maestria nell'arte del caffè.

Il titolo di campione assoluto è stato assegnato a Raffy Vajio, rappresentante degli Emirati Arabi Uniti, che ha impressionato i giudici con la sua eccezionale tecnica e passione, guadagnandosi così il premio più ambito. "Sono grato di aver preso parte alla Meinl Barista Cup di Vienna e aver potuto competere con colleghi eccezionali", ha dichiarato Raffy Vajio. "Quando il caffè è preparato con il cuore, la passione diventa evidente. Questo è il segreto".

Tra i vincitori delle singole categorie, spicca l'italiano Luca Riccardi, che ha ottenuto il premio per il miglior cappuccino, rappresentando l'Italia con grande orgoglio. Riccardi, barista presso il Bar Attymo di Terni, ha conquistato la giuria con la sua perfetta esecuzione, confermando ancora una volta l'eccellenza italiana nell'arte del caffè.

Gli altri vincitori delle categorie sono stati:

La Meinl Barista Cup ha rappresentato un'occasione unica di confronto tra baristi di tutto il mondo, unendo diverse culture e stili nell'interpretazione dell'arte del caffè. I 12 partecipanti, selezionati attraverso concorsi nazionali, hanno messo in campo creatività, tecnica ed esperienza, creando un momento di crescita professionale per tutti i concorrenti e celebrando il valore del caffè come forma di espressione artistica.

Le sfide si sono svolte utilizzando il caffè super premium 100% Arabica Belvedere Blend di Julius Meinl, parte della linea The Originals Bio Fairtrade, e i partecipanti sono stati valutati da una giuria di esperti internazionali, tra cui Tim Sturk, fondatore di Coffee Cherry Training, Agnieszka Rojewska, campionessa mondiale baristi 2018, e Ali Vogel, ambasciatore della cultura viennese del caffè.

Marcel Löffler, CEO del Gruppo Julius Meinl, ha sottolineato l'importanza della competizione dichiarando: "Ogni barista ha gareggiato utilizzando caffè di alta qualità e attrezzature all'avanguardia, supportato dall'impareggiabile esperienza dei nostri team global e locali. Questo è il servizio che offriamo a tutti i nostri partner Ho.Re.Ca che, abbinato al talento e alla dedizione dei nostri migliori baristi, garantisce un caffè eccezionale in ogni occasione."

Il percorso di crescita dei baristi vincitori proseguirà con un esclusivo viaggio in Honduras, una delle principali origini del caffè Julius Meinl, biologico e certificato Fairtrade, per la gamma The Originals Bio Fairtrade. L'avventura organizzata in collaborazione con Fairtrade, offre ai baristi un'opportunità unica di immergersi nella ricca cultura del caffè dell'Honduras e di sviluppare le loro conoscenze sulla coltivazione del caffè. Al viaggio parteciperanno anche Christina Meinl, membro della quinta generazione della famiglia, e Hartwig Kirner, direttore di Fairtrade Austria.

La Meinl Barista Cup è stata sostenuta da partner leader nel settore, tra cui Rancilio, Fiorenzato, Cafetto e BWT, a conferma dell'impegno del brand per l'eccellenza e l'innovazione.

Per ulteriori informazioni su Julius Meinl e le sue soluzioni sostenibili di caffè, visitate il sito ufficiale.

Julius Meinl

Julius Meinl è un'azienda familiare austriaca di grande successo internazionale e da 160 anni è l'ambasciatrice nel mondo della cultura delle caffetterie viennesi. Il successo globale di Julius Meinl si basa su valori tradizionali: cinque generazioni di esperienza nel caffè, prodotti di qualità premium e un eccellente servizio ai clienti. Julius Meinl è ambasciatrice globale per la cultura del caffè viennese e oggi ispira le persone in tutto il mondo, proprio come facevano in passato i caffè letterari.

Home | Julius Meinl

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2511196/Julius_Meinl_Barista_Cup.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2511266/Jilius_Meinl_logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/julius-meinl-celebra-la-prima-edizione-della-meinl-barista-cup-premiato-litaliano-luca-riccardi-per-il-miglior-cappuccino-302256215.html