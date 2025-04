JZMOR abbraccia gli standard internazionali: un nuovo piano per la conformità globale

GREENWOOD VILLAGE, Colo., April 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'exchange JZMOR, da sempre impegnato a promuovere uno sviluppo sano del settore degli asset digitali, ha recentemente annunciato un aggiornamento completo del suo sistema di conformità globale. Questo adeguamento strategico copre aspetti chiave come AML e KYC, riflette il fermo obiettivo di JZMOR di offrire agli utenti un'esperienza di trading perfettamente in linea con le normative internazionali.

Il CEO di JZMOR, Marsh Noah, ha dichiarato: "La conformità è la pietra angolare dello sviluppo del settore finanziario e rappresenta anche il nostro impegno verso gli utenti. Grazie a una comprensione approfondita e a una concreta applicazione dei requisiti normativi globali, ci auguriamo non solo di offrire agli utenti un ambiente di trading sicuro, ma anche di stabilire un punto di riferimento per uno sviluppo sano dell'intero settore."

Per adattarsi meglio all'ambiente normativo finanziario sempre più rigoroso a livello globale, JZMOR ha adottato un approccio sistematico. La piattaforma ha creato team di conformità locali nei principali mercati globali, garantendo che tutte le operazioni siano conformi alle normative locali.

Inoltre, JZMOR ha rafforzato i suoi meccanismi di protezione della privacy dei dati degli utenti. Nella nuova architettura, i dati personali degli utenti saranno protetti da crittografia multilivello e saranno conformi a normative internazionali sulla protezione dei dati, come il GDPR, al fine di rafforzare ulteriormente la fiducia degli utenti. "La privacy dei dati è una delle nostre principali preoccupazioni, vogliamo assicurarci che ogni informazione personale degli utenti che circola sulla piattaforma sia sicura e trasparente", ha sottolineato Marsh Noah.

Integrando tecnologie avanzate di verifica dell'identità, JZMOR non solo ha migliorato l'efficienza del processo di verifica, ma ha anche semplificato notevolmente le operazioni per gli utenti, offrendo un'esperienza di registrazione e utilizzo più fluida.

"Vogliamo elevare gli standard complessivi del settore attraverso la conformità, offrendo agli utenti un ecosistema finanziario digitale di fiducia", ha aggiunto Marsh Noah. "In futuro, continueremo a rafforzare la nostra collaborazione con le autorità di regolamentazione globali, per garantire che JZMOR rimanga sempre all'avanguardia nello sviluppo conforme."

In un contesto di crescente regolamentazione del mercato degli asset digitali a livello globale, JZMOR continuerà a mettere l'innovazione tecnologica al centro della sua strategia, promuovendo un'ottimizzazione completa della conformità e dell'esperienza utente. La conformità non è solo il minimo indispensabile per il settore finanziario, ma è anche un ponte verso il futuro. JZMOR è convinta che, rispettando rigorosamente le normative e abbracciando il cambiamento, l'industria degli asset digitali avrà una nuova e vivace spinta.

