Kailas FUGA Gongga 100: una missione per presentare la più impegnativa gara della Cina

GANZI, Cina, 1 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Il marchio leader nel trail running Kailas FUGA, in collaborazione con Letour Sports, ha organizzato la prima Kailas FUGA Gongga 100 Extreme Glacier Challenge in una delle località più remote e impervie del paese, nella provincia del Sichuan. Dopo sette anni di attenta pianificazione e in collaborazione con il governo e la comunità locali, la gara ha consentito ai partecipanti di accedere in via esclusiva all'area solitamente chiusa del ghiacciaio Hailuogou, ai piedi del monte Gongga, uno dei luoghi più estremi al mondo. La gara apre una nuova fase di gare più ambiziose in Cina, con l'obiettivo di posizionare il paese come una destinazione importante per i corridori internazionali.

Baggio ZHONG, fondatore e direttore di prodotto di Kailas, ha dichiarato: "Vogliamo che la gara acquisisca un respiro sempre più internazionale. In futuro vorrei che fosse una delle gare più importanti al mondo." Zhong ritiene che Gongga possieda un fascino unico e al tempo stesso offra sfide ai corridori. "Gongga 100 è caratterizzata da diversi aspetti che la distinguono", spiega. "I corridori percorrono il giro attorno alla cima del monte Gongga, a 7500 metri, una delle montagne più alte della Cina. L'aria e il clima sono molto freschi. I percorsi presentano diversi livelli di difficoltà: il percorso da 30 km parte da 1600 m, mentre il percorso da 100 km sale fino a quote elevate, a 4100 m, con un impegnativo tratto sul ghiacciaio. È adatto sia ai livelli amatoriali che ai corridori più esperti."

Per questa prima edizione, mille corridori hanno partecipato a tre percorsi distinti: 100 km, 55 km e 30 km. La gara è una delle oltre cento competizioni internazionali organizzate ogni anno da Letour Sports con il supporto di Kailas FUGA e segna un nuovo capitolo per le esperienze di corsa trail in Cina, offrendo non solo accesso ad alcuni dei terreni più impervi del paese, ma prendendo anche atto dell'impulso economico che questo sport può fornire portando il turismo nelle comunità remote.

Questa prima edizione ha attirato corridori provenienti da sette paesi diversi. Il corridore americano Bryon Powell, che l'anno scorso ha vinto l'Ultra Gobi 800, ha definito Gongga come di "più di una semplice gara", che offre un'esperienza immersiva ai corridori internazionali, dando spazio alla cucina, alla cultura, alla gente e ai paesaggi della Cina occidentale. Sebbene abbia parlato di "salite e discese incredibilmente ripide", ha apprezzato l'incoraggiamento reciproco ricevuto dai concorrenti.

Kailas FUGA ha lanciato un nuovo modello di scarpa DU2 GTX progettato specificamente per i terreni difficili come ghiaccio, rocce e fango.

