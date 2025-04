Kaspersky apre la Call for Paper e le iscrizioni per il CTF al Security Analyst Summit (SAS)

Milano, 17 aprile 2025. Le ricerche più innovative meritano visibilità nelle conferenze sulla cybersecurity più stimolanti e coinvolgenti del panorama internazionale. Ed è proprio questo l’obiettivo del Security Analyst Summit (SAS) 2025. Per l’occasione, Kaspersky ha lanciato la Call for Papers (CFP) alla nuova edizione del SAS, che si terrà a Khao Lak, in Thailandia, dal 26 al 29 ottobre. Questa conferenza esclusiva riunisce i leader del settore per conoscere le ultime tendenze nel panorama delle minacce informatiche. Le iscrizioni al CFP sono aperte fino al 1° agosto 2025 e sono rivolte a tutti i professionisti interessati a presentare i propri progetti di ricerca. La conferenza ospiterà anche la finale del Capture the Flag (CTF), con un montepremi di 18.000 dollari.

Giunto alla sua 17ª edizione, il Security Analyst Summit (SAS) è un evento annuale dedicato alla condivisione di informazioni sulle minacce informatiche avanzate e alla presentazione di ricerche e tecnologie all’avanguardia. Lo scorso anno, il summit ha accolto 165 rappresentanti di 30 Paesi.

Ogni anno, il summit propone una serie di interventi coinvolgenti che alimentano il dibattito sulle minacce informatiche più complesse. L’edizione 2024 ha visto la partecipazione di ricercatori esterni ed esperti di rilievo provenienti da aziende di tutto il mondo. Tra questi, Yuki Chen, premiato dal Researcher Recognition Program di Microsoft come Most Valuable Researcher (MVR), ha condiviso i risultati delle sue ricerche sugli scenari di attacco RCE (Remote Code Execution) in fase di pre-autenticazione. Il team GReAT di Kaspersky ha presentato approfondimenti su una nuova campagna del gruppo APT Lazarus e su una versione aggiornata del malware Grandoreiro Light. La conferenza dell’anno scorso ha dato risalto al tema della space security, che si rifletteva non solo nella selezione degli argomenti e nelle presentazioni, ma anche in una tavola rotonda con due ospiti d’eccezione: Mikhail Kornienko, cosmonauta russo, e Leroy Chiao, Ph.D., ex astronauta della NASA.

Il SAS 2025 si concentrerà sui progressi delle minacce APT (Advanced Persistent Threats) e analizzerà le complessità degli attuali attacchi informatici. Tra i principali argomenti di quest'anno:

Minacce informatiche avanzate, attori APT e guerre informatiche

Sicurezza delle infrastrutture critiche e dei sistemi ICS/OT

Attacchi e sicurezza IoT

Attacchi alle supply chain e sicurezza dei software open-source

Ransomware: incidenti e strategie di protezione

Vulnerabilità ed exploit zero-day

Analisi e tendenze del Dark Web

Intelligenza artificiale, machine learning e cybersecurity

Eugene Kaspersky, Founder e CEO di Kaspersky, ha commentato:"Il SAS è sempre uno dei momenti più importanti dell’anno per il nostro calendario aziendale. È una grande opportunità per ritrovare amici e colleghi, condividere idee sulle ultime tendenze della cybersicurezza e lasciarsi coinvolgere dall’energia positiva di questa conferenza speciale. È anche un’occasione per conoscere le novità del settore e sentirsi parte della vasta community globale di sicurezza informatica."

Focalizzato sulla collaborazione nella lotta globale alla criminalità informatica, il SAS costituisce un momento ideale per discussioni e confronti approfonditi. Il Call for Papers è aperto fino al 1° agosto e invita ricercatori e professionisti della cybersecurity a presentare le loro proposte di intervento. Le linee guida e i requisiti di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del SAS.

Oltre al Call For Paper, il 17 maggio si svolgeranno online le qualificazioni del Capture the Flag (CTF) 2025. Lo scorso anno hanno partecipato oltre 800 squadre provenienti da circa 80 Paesi, e solo otto team si sono qualificati per la finale. Alle squadre sono stati assegnati cinque vulnerable service da difendere simultaneamente, mentre le altre squadre venivano attaccate per 10 lunghe ore. Le prime tre squadre classificate si aggiudicheranno una parte del montepremi da 18.000 dollari.

"Siamo molto entusiasti di ospitare di nuovo le finali del CTF all’interno del SAS 2025.” ha dichiarato Igor Kuznetsov, Director del GReAT (Global Research and Analysis Team) di Kaspersky “L’anno scorso abbiamo superato i limiti della cybersecurity competitiva proponendo sfide basate su scenari reali. La creatività, il lavoro di squadra e le abilità tecniche dimostrate dai partecipanti sono state davvero stimolanti. Quest’anno intendiamo alzare ulteriormente il livello della competizione, introducendo nuove sfide non solo complesse, ma strettamente connesse alle sfide del mondo reale. Invitiamo team da ogni parte del mondo a candidarsi e a dimostrare il proprio talento in un’esperienza formativa ed emozionante."

Per maggiori informazioni sul progetto SAS CTF e per candidarsi è possibile visitare il sito https://ctf.thesascon.com/.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo milioni di persone e oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

Contatti:

