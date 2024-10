Kaspersky: “Joker: Folie à Deux” sfruttato dai cybercriminali per truffare i fan

Milano, 4 ottobre 2024 . Kaspersky ha scoperto che i criminali informatici hanno sfruttato il clamore suscitato da “Joker: Folie à Deux” per mettere in atto tentativi di phishing online. I fan impazienti di guardare il nuovo film online rischiano di essere ingannati e di cedere i propri dati sensibili e il proprio denaro.

Gli esperti di Kaspersky hanno identificato alcune truffe di phishing legate al nuovo film. Il primo caso è quello di una falsa proposta di iscrizione per vedere il film gratuitamente. Sul sito web fasullo, viene chiesto agli utenti di inserire i dati della carta di credito per iscriversi, ma il film promesso non risulta disponibile. I truffatori ottengono l'accesso ai dati della carta della vittima e possono utilizzarli per transazioni fraudolente o per venderli sul dark web.

Il secondo tipo di truffa sfrutta il titolo del film Joker per attirare le vittime in schemi di investimento fraudolenti, omaggi o trappole simili. I criminali informatici creano siti di phishing che offrono l'accesso gratuito al film. Quando gli utenti tentano di riprodurre il video, vengono reindirizzati ad altre pagine, che spesso promuovono sistemi di guadagno facili e veloci con la proposta di partecipare a un concorso o di ottenere altri profitti. Nei casi scoperti da Kaspersky, agli utenti viene richiesto di fornire informazioni personali, in modo che gli autori possano contattarli con finte opportunità di investimento, o i dati della carta di credito, ad esempio per pagare la consegna del premio in palio.

“In occasione della prima, sempre più persone sono alla ricerca di modi per poter vedere il film in anticipo e, di conseguenza, aumenta il rischio di cadere in queste truffe. Consigliamo agli utenti di controllare attentamente dove inseriscono le informazioni sensibili e di installare un software antivirus affidabile in grado di mettere in guardia da siti web sospetti o dannosi”, ha dichiarato Olga Svistunova, Security Expert di Kaspersky.

Per proteggersi dai rischi legati al phishing, i fan del film Joker dovrebbero adottare delle precauzioni quando navigano tra i contenuti online relativi all’anteprima.

Gli esperti di Kaspersky consigliano di:

•Essere prudenti: fare attenzione a e-mail, messaggi o siti web sospetti che offrono offerte esclusive o omaggi. Verificare sempre la fonte prima di condividere informazioni personali o finanziarie.

•Proteggere i dati personali: non abbassare la guardia quando si forniscono informazioni sensibili online, come l’indirizzo, il numero di telefono o i dettagli finanziari, e utilizzare solo piattaforme sicure.

•Verificare la sicurezza dei siti web: assicurarsi che i siti web abbiano connessioni sicure cercando “https://” nell'URL e il simbolo del lucchetto nella barra degli indirizzi.

•Utilizzare soluzioni di sicurezza:scegliere a soluzioni di sicurezza affidabili come Kaspersky Premium, che identifica i siti dannosi e di phishing.

•Fidarsi solo di fonti affidabili: per evitare le truffe, attenersi a siti web ufficiali, rivenditori autorizzati e fonti affidabili.

