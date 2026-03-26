Kaspersky leader nei test di sicurezza indipendenti 2025, con il 90% di primi posti

Nel 2025, le soluzioni Kaspersky destinate alle aziende e ai privati sono state sottoposte a 100 test e recensioni indipendenti. I prodotti si sono classificati al primo posto nel 90% delle valutazioni e tra i primi tre nel 94% dei casi.

TOP3 Metric riflette il grado di successo ottenuto da un fornitore nei test comparativi indipendenti condotti nel corso di un anno solare. Combinando il numero totale di test a cui un’azienda ha partecipato con il numero di posizioni tra le prime tre conquistate, questo indicatore fornisce una valutazione completa dell’efficacia e dell’affidabilità delle soluzioni di sicurezza informatica, sia per il mercato aziendale sia per quello consumer. L’indicatore si basa sulle valutazioni effettuate da laboratori di test indipendenti riconosciuti, tra cui AV-Comparatives, AV-TEST, SE Labs e altri istituti affidabili.

Le soluzioni Kaspersky per aziende e privati sono regolarmente sottoposte a programmi di valutazione approfonditi e multiformi condotti da organizzazioni indipendenti. Il 2025 ha segnato un ulteriore capitolo di successo nella storia delle classifiche TOP3. Nel periodo 2013-2025, Kaspersky ha partecipato a oltre 1100 valutazioni indipendenti, conquistando posizioni nella TOP3 in 965 di esse e ottenendo i punteggi più alti tra tutti i concorrenti.

Nel 2025, Kaspersky EDR Expert è stata la prima soluzione del settore a superare con successo tutti i test previsti dalla certificazione AV-Comparatives EDR Detection Validation 2025, ottenendo il riconoscimento Certified EDR Detection 2025. Inoltre, lo scorso anno la soluzione ha ricevuto il riconoscimento “Approved Advanced EDR 2024” da AV-TEST, grazie alle sue eccellenti performance nel rilevare e classificare tattiche e tecniche di attacco avanzate.

Il riconoscimento da parte del settore continua a confermare l’eccellenza di Kaspersky Endpoint Security, che ha ricevuto il premio AV-TEST BEST Protection 2024, oltre ai riconoscimenti consecutivi BEST Advanced Protection e BEST Usability per il 2024 e il 2025. Le sue capacità sono state ulteriormente confermate dai risultati positivi ottenuti nel test avanzato Anti-Tampering 2025 condotto da AV-Comparatives. La soluzione è stata inoltre insignita del premio SE Labs Winner Enterprise Endpoint 2025, mantenendo risultati di Total Accuracy Rating costantemente elevati dal terzo trimestre del 2023 al terzo trimestre del 2025.

Grazie ai risultati costantemente eccellenti ottenuti negli Advanced Threat Protection test, Kaspersky Small Office Security si è aggiudicata il premio AV-TEST BEST Advanced Protection e il premio BEST Usability per il minor numero di falsi positivi nei test bimestrali, ottenendo questo doppio riconoscimento per il secondo anno consecutivo (2024 e 2025). Inoltre, la soluzione ha ricevuto il premio SE Labs Winner Small Business Endpoint 2025 per le eccellenti performance nei test trimestrali, tra cui un primo posto costante nella classifica della precisione totale dal terzo trimestre del 2023 al terzo trimestre del 2025.

Nel corso del 2025, anche le soluzioni Kaspersky destinate ai consumatori hanno dimostrato performance costantemente eccezionali nei test di settore. Dopo che Kaspersky Standard ha ricevuto il premio “Product of the Year” nel 2023, Kaspersky Premium ha ottenuto il titolo di “Top Rated Product” da AV-Comparatives per il secondo anno consecutivo, conquistando i premi annuali d’oro per la protezione dal malware e per il minor numero di falsi positivi, oltre all’argento per la protezione avanzata dalle minacce e al bronzo per la protezione nel mondo reale. Da quando AV-Comparatives ha avviato il proprio programma di test nel 2004, il portfolio di prodotti Kaspersky per i consumatori ha ottenuto più premi annuali rispetto alle soluzioni B2C di qualsiasi altro fornitore.

Nel 2025, Kaspersky Premium ha inoltre raggiunto un ulteriore traguardo partecipando con successo al test “Fake Shops” di AV-Comparatives. Dimostrando un’elevata efficacia nell’identificazione dei siti di e-commerce fraudolenti, la soluzione ha ottenuto il certificato “Approved Fake Shops Detection”, confermando la capacità di offrire agli utenti una protezione altamente affidabile per uno shopping online sicuro.

Tra le soluzioni di sicurezza destinate agli utenti privati, Kaspersky Safe Kids si distingue in particolare come app per il parental control, essendo stata nuovamente nominata una delle soluzioni più efficaci per la protezione dei bambini online. Il prodotto ha ricevuto un certificato da AV-Comparatives per l’efficace protezione dai contenuti inappropriati.

“Partecipando regolarmente a una vasta gamma di valutazioni sulla sicurezza informatica, garantiamo i più elevati standard di qualità su tutto il nostro portfolio di prodotti e restiamo al passo con le esigenze in continua evoluzione di utenti e aziende. Ottenendo costantemente valutazioni di massimo livello e premi riconosciuti nel settore, ribadiamo il nostro impegno a fornire una protezione davvero completa, affinché sia i clienti aziendali sia gli utenti privati possano essere certi che ogni aspetto della loro vita digitale resti al sicuro”, ha commentato Alexander Liskin, Head of Threat Research di Kaspersky.

Per ulteriori informazioni su Kaspersky TOP3 performance è possibile consultare il sito web.

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