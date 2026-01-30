Kaspersky presenta OT Cybersecurity Savings Calculator per allineare gli investimenti in cybersecurity agli obiettivi di business

Kaspersky lancia un nuovo strumento online sviluppato appositamente per le aziende industriali, pensato per valutare i potenziali costi associati a una sicurezza insufficiente dell’Operational Technology (OT). Offrendo previsioni finanziarie dettagliate, il calculator consente al senior management di prendere decisioni informate sugli investimenti in ambito cybersecurity.

Le aziende del settore industriale dipendono sempre più da sistemi interconnessi, rendendo la sicurezza informatica un fattore critico per la resilienza e la redditività aziendale. Secondo VDC Research, oltre il 60% delle aziende industriali ha segnalato lo scorso anno che le violazioni della sicurezza informatica hanno comportato costi significativi. Nonostante ciò, persiste una discrepanza tra i team di sicurezza e la leadership esecutiva: i professionisti della sicurezza si concentrano sulla minimizzazione dei rischi, mentre i dirigenti devono bilanciare le esigenze di cybersecurity con obiettivi aziendali più ampi. Questo disallineamento si traduce spesso in priorità contrastanti e in iniziative di sicurezza sottofinanziate.

Per colmare questa lacuna, Kaspersky ha lanciato OT Cybersecurity Savings Calculator, uno strumento online innovativo progettato specificamente per le organizzazioni industriali, con l’obiettivo di valutare i costi potenziali derivanti da una sicurezza inadeguata delle Operational Technology (OT)[1].

L’obiettivo principale dello strumento è tradurre i rischi informatici in parametri finanziari tangibili e supportare le discussioni strategiche sulle priorità e sull’allocazione del budget. Inserendo informazioni quali il settore, il sottosettore, la regione, le dimensioni dell’azienda, la cronologia delle violazioni e le misure di sicurezza informatica già in uso, le aziende possono stimare i potenziali risparmi sui costi e ricevere raccomandazioni personalizzate e attuabili. Il calculator consente inoltre di confrontare le proprie prestazioni con quelle dei concorrenti del settore ed evidenzia il posizionamento dell’azienda nell’attuale panorama delle minacce.

" Riteniamo che questo calculator sia una risorsa potente per trasformare dati complessi relativi ai rischi informatici in informazioni finanziarie di facile comprensione. Consente ai responsabili OT, ai professionisti della sicurezza e ai team dirigenziali di sviluppare business case chiari e basati sui dati e di riconoscere il valore degli investimenti nella sicurezza informatica. Grazie a una guida pratica, promuove un approccio globale alla gestione delle risorse e rafforza la resilienza complessiva dell’azienda", ha commentato Andrey Strelkov, Head of Industrial Cybersecurity Product line di Kaspersky.

Si consiglia di usare OT Cybersecurity Savings Calculator per valutare le proprie performance rispetto ad altre aziende simili.

Kaspersky offre inoltre l’IT Security Calculator, uno strumento progettato per valutare i budget medi destinati alla sicurezza informatica e le misure di sicurezza implementate nei settori non industriali.

[1] I parametri di riferimento pratici e le previsioni finanziarie forniti dal Calculator si basano sui risultati di uno studio congiunto condotto da VDC Research e Kaspersky.

