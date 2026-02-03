circle x black
KHUFU'S IN EGITTO NOMINATO NO.1 AI MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026

03 febbraio 2026 | 20.17
ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti, 3 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Khufu's a Giza, in Egitto, è stato incoronato The Best Restaurant in the Middle East & North Africa 2026, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, in seguito alla cerimonia di premiazione della quinta edizione dei Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants 2026, svoltasi presso l'Emirates Palace Mandarin Oriental di Abu Dhabi. La lista include ristoranti provenienti da 14 città della regione, tra cui Marrakech, Beirut, Doha, Casablanca e Amman, con 16 nuovi ingressi che debuttano quest'anno.

Per l'elenco completo da 1-50, cliccare qui.

Basato su un profondo rispetto per la tradizione culinaria egiziana, Khufu's rende omaggio ai sapori della valle del Nilo con una raffinata interpretazione moderna. All'ombra delle Grandi Piramidi, il ristorante offre un'esperienza culinaria che sposa la gastronomia egiziana contemporanea con uno dei luoghi più iconici del mondo.

Seguono tre ristoranti con sede a Dubai: Kinoya (No.2), Trèsind Studio (No.3) e Orfali Bros (No.4); quest'ultimo aveva in precedenza mantenuto la posizione No.1 per tre anni consecutivi. Beihouse a Beirut (No.5) completa la top five e viene premiato conl'Highest New Entry Award. 

Tra i vincitori dei premi speciali, Reif Kushiyaki Cairo (No.20) conquista l'Highest Climber Award dopo aver scalato 27 posizioni. Sara Aqel di Dara Dining by Sara Aqel (No.30) è stata eletta MENA's Best Female Chef, sponsorizzata da Elle & Vire Professionnel, mentre Omar e Wassim Orfali conquistano il MENA's Best Pastry Chef Award, sponsorizzato da Valrhona. Salam Dakkak di Sufret Maryam (No.7) e Bait Maryam vince il Sevenrooms Icon Award. Himanshu Saini di Trèsind Studio (No.3) conquista l'Estrella Damm 0.0% Chefs' Choice Award e Farmers (No.49) ottiene il Sustainable Restaurant Award, sponsorizzato da illy.

Prima della cerimonia di premiazione sono stati annunciati anche tre vincitori di premi speciali. Muna Haddad, fondatrice di Baraka Destinations, ha ricevuto il Champions of Change Award per il suo approccio all'ospitalità e al turismo in Giordania basato sulla comunità. La Grande Table Marocaine (No.19) del Royal Mansour Marrakech ha vinto l'Art of Hospitality Award, a conferma del suo impegno per la raffinata cucina marocchina. Il Middle Child di Dubai ha ricevuto il One To Watch Award avendo le capacità di entrare nelle future classifiche dei MENA's 50 Best Restaurants.

L'elenco è stato redatto dalla MENA's 50 Best Restaurants Academy, composta da 250 esperti indipendenti provenienti dalla regione. Per maggiori dettagli, cliccare qui.

Centro media: https://mediacentre.theworlds50best.com

Foto -  https://mma.prnewswire.com/media/2876236/50_Best.jpgPDF - https://mma.prnewswire.com/media/2872087/50_Best.pdfLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2863684/50_Best_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/khufus-in-egitto-nominato-no1-ai-middle-east--north-africas-50-best-restaurants-2026-302678074.html

