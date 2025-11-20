Kolmar Korea nominata da TIME tra le migliori aziende al mondo per la crescita sostenibile 2026 per il secondo anno consecutivo

Classificata nell'élite del 7% delle migliori realtà globali tra oltre 4.000 aziende internazionali, a riprova della leadership nell'innovazione ecocompatibile e nella crescita responsabile

SEUL, Corea del Sud, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea, leader mondiale nel settore ODM dei cosmetici, per il secondo anno consecutivo è stata selezionata tra le migliori aziende al mondo per la crescita sostenibile 2026 di TIME e riafferma così la propria posizione di leader mondiale nelle pratiche aziendali ecocompatibili e responsabili. La classifica, annunciata il 13 novembre da TIME in collaborazione con la società di ricerca globale Statista, riconosce le prime 500 aziende al mondo per crescita sostenibile. Kolmar Korea si è classificata al 294° posto nella classifica generale.

Quest'anno nella classifica figurano solo dieci aziende coreane, 13 in meno rispetto all'anno scorso, e Kolmar Korea è stata l'unica produttrice coreana di cosmetici presente per due anni consecutivi.

La valutazione si è basata su tre fattori equamente ponderati: crescita dei ricavi, stabilità finanziaria e impatto ambientale, su una scala di 100 punti. Sono state ammesse alla valutazione più di 4.000 aziende globali di tutti i settori che divulgano in modo trasparente i dati sulle performance ambientali.

Kolmar Korea ha ottenuto un punteggio totale di 81,02 e si posiziona nel 7% delle migliori aziende a livello mondiale, confermando la solida posizione nonostante l'intensificarsi della concorrenza da parte di attori globali che vantano un forte CAGR e stabilità finanziaria. L'azienda ha ottenuto risultati particolarmente elevati negli indicatori di sostenibilità, classificandosi al secondo posto tra le aziende coreane in termini di intensità di carbonio e performance in materia di emissioni, e tra il 30% delle migliori aziende mondiali nella gestione dei rifiuti e delle risorse idriche.

Questo risultato riflette l'impegno ampio e instancabile di Kolmar Korea verso l'innovazione ecosostenibile e la sostenibilità circolare. In qualità di pioniere del settore, Kolmar Korea ha sviluppato soluzioni di imballaggio sostenibili all'avanguardia, come tubi di carta, bastoncini di carta e confezioni di carta con pompa a una mano, riducendo significativamente l'uso della plastica. In particolare, il suo tubo di carta e il suo bastoncino di carta hanno vinto tutti e tre i premi di design più prestigiosi al mondo: IDEA(International Design Excellence Awards), iF Design Award e Red Dot Design Award, consolidando la sua influenza nelle tendenze globali del packaging.

L'azienda sta inoltre accelerando lo sviluppo di formulazioni e ingredienti sostenibili. Il suo portfolio comprende creme solari certificate Green Technology Product , prodotte tramite un processo di estrazione di ingredienti anti-age che riduce le emissioni di carbonio dell'83%, nonché prodotti biodegradabili per la cura dei capelli e del corpo che si decompongono naturalmente di oltre il 99%, riducendo al minimo l'impatto ambientale. Kolmar Korea ha inoltre rafforzato le sue capacità di produzione sostenibile, raggiungendo un tasso di riciclo dei rifiuti dell'84,8% e riducendo i rifiuti in discarica del 57,8% su base annua, nell'ambito della sua iniziativa "Zero-Landfill".

Parallelamente agli sforzi interni per la sostenibilità, Kolmar Korea si impegna a sostenere l'espansione dell'ecosistema cosmetico coreano promuovendo una crescita condivisa con i marchi di bellezza indipendenti emergenti. L'azienda organizza regolarmente seminari sulle tendenze della bellezza e sulle strategie di marketing per i marchi dei clienti, supporta i negozi pop-up di marchi indipendenti alla Seoul Beauty Week e dal 2023 organizza con i partner il seminario sulla sostenibilità CONNECT FOR GREEN, per realizzare una catena del valore ESG collaborativa.

"Essere riconosciuti tra le principali aziende al mondo in termini di crescita sostenibile per il secondo anno consecutivo riflette i risultati del nostro impegno globale e a lungo termine per una gestione sostenibile", ha affermato Yoon Sang Hyun, vicepresidente di Kolmar Group. "Continueremo ad assumerci la responsabilità di un'azienda globale che rappresenta la Corea, promuovendo una gestione ecosostenibile e l'innovazione tecnologica".

