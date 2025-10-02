Kolmar Korea presenta la "Roadmap del successo della K-Beauty" ad Amazon Beauty a Seoul

SEOUL, Corea del Sud, 2 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea, azienda leader mondiale nel settore ODM (Original Development Manufacturing), ha unito le forze con Amazon per presentare una roadmap strategica per l'espansione mondiale della K-Beauty. L'azienda ha sottolineato che la competitività differenziata basata sulla competenza tecnologica è l'elemento centrale del successo globale della K-Beauty, che cattura l'attenzione del settore.

Kolmar Korea ha annunciato la sua partecipazione come sponsor di produzione esclusivo di Amazon Beauty in Seoul 2025, tenutosi il 19 settembre presso la Grand Ballroom del COEX di Seoul. L'evento ha riunito oltre 3.000 partecipanti provenienti da tutto il settore della bellezza, tra cui rappresentanti di marchi, distributori, influencer, investitori e altri stakeholder, sia in loco che online. Tra gli illustri relatori figuravano Sang-Hyun Yoon, Vicepresidente del Kolmar Group, e Hwa-Sook Shin, Country Manager di Amazon Global Selling Korea.

Durante la sessione "Global Vision", il Vicepresidente Yoon ha tenuto un discorso introduttivo intitolato "Il successo della K-Beauty dal punto di vista di un produttore", nel quale ha affermato: "Senza evoluzione, le aziende non possono evitare di restare indietro. Per costruire un marchio di successo sono essenziali uno sforzo instancabile e un'innovazione costante". Yoon ha continuato spiegando: "I consumatori coreani sono tra i più esigenti al mondo, ed è proprio questa esperienza di mercato interno estremamente competitiva a costituire il fondamento della competitività globale della K-Beauty. Assicurando prodotti di successo basati su una profonda conoscenza dei consumatori e ampliando le gamme di prodotti, i marchi possono raggiungere un vero successo globale".

In occasione dell'evento, Kolmar Korea ha inoltre allestito uno stand espositivo di grandi dimensioni, presentando soluzioni per la cura della pelle, il trucco, la cura della persona, la protezione solare e il confezionamento dei cosmetici. L'azienda ha fornito consulenze personalizzate a nuovi partner commerciali e partner globali, esplorando opportunità di collaborazione dettagliate che potrebbero portare a una crescita aziendale sostenibile anziché a transazioni una tantum. Molti aspiranti imprenditori hanno intrattenuto colloqui approfonditi su come trasformare le idee in iniziative imprenditoriali concrete.

Un portavoce di Kolmar Korea ha commentato: "Questo evento ha ribadito il ruolo fondamentale e l'importanza delle aziende ODM nel promuovere la crescita sostenibile della K-Beauty. In futuro, continueremo a supportare attivamente l'espansione del mercato globale dei nostri clienti attraverso la nostra partnership strategica con Amazon, contribuendo al contempo a rafforzare la competitività complessiva del settore K-Beauty".

Kolmar Korea ha mantenuto una partnership continuativa con Amazon sin dalla co-organizzazione della prima K-Beauty Conference nel giugno 2024. Le due aziende continuano a collaborare strettamente per accelerare la globalizzazione della K-Beauty e fornire ai marchi le risorse necessarie per avere successo nei mercati internazionali.

Informazioni su Kolmar Korea

Fondata nel 1990 e specializzata in soluzioni ODM (Original Development Manufacturing), Kolmar Korea è leader mondiale nel settore dei cosmetici, dei prodotti farmaceutici e degli integratori alimentari. Grazie alle sue capacità di ricerca e sviluppo all'avanguardia e agli stabilimenti di produzione avanzati, Kolmar Korea collabora con marchi globali di prodotti per la bellezza e la salute per offrire prodotti innovativi e di alta qualità. Con sede a Seul, Kolmar Korea continua a guidare la crescita e la globalizzazione della K-Beauty fornendo soluzioni complete, dalla formulazione al prodotto finito.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2786753/image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2648166/5538251/Kolmar_Logo.jpg

