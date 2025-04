La Barcelona Bridal Fashion Week porta la moda sposa sulla scena internazionale

La Barcelona Bridal Fashion Week presenta la sua edizione più grande e ambiziosa e si propone di affermarsi come vero e proprio concentrato di creatività, business e innovazione nel campo degli abiti da sposa, da cerimonia e per gli eventi di altissimo livello. L'edizione 2025 riafferma Barcellona come epicentro della moda sposa, riunisce gli stilisti più influenti e dell'alta moda con nuove proposte e atelier indipendenti e combina la portata internazionale dell'evento con l'interesse verso i talenti locali.

BARCELLONA, Spagna, 11 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Organizzata dalla Fira de Barcelona con il supporto del Ministero delle Imprese e del Lavoro della Generalitat de Catalunya, la BBFW 2025 si espande in termini di marchi e di area espositiva. L'evento occuperà uno spazio più ampio (+29%) nella sede di Montjuïc, aggiungendo il Padiglione 8 ai consueti Padiglioni 1, 2 e alla Plaça de l'Univers, dove troveranno posto la passerella e il Fashion Village. Dal 23 al 26 aprile, 44 stilisti presenteranno le loro collezioni 2026. In contemporanea, dal 25 al 27 aprile, la fiera riunirà circa 450 marchi, l'82% dei quali provenienti da 32 paesi, e un programma di buyer che attirerà professionisti di mercati strategici come Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone, Australia, Cina e Medio Oriente.

Il grande evento della settimana, l'esclusiva Barcelona Bridal Night, vedrà protagonista l'iconico brand Vivienne Westwood, che presenterà la Bridal Collection 2026 nella sua prima sfilata di moda dedicata alla linea sposa. Il gala si terrà nell'emblematico chiostro dell'Università di Barcellona, un omaggio alla cultura, al talento e alla conoscenza.

Contemporaneamente la passerella di Montjuïc richiamerà alcuni dei nomi più prestigiosi del panorama internazionale della moda sposa. Tra le sfilate più attese ci sono quelle di Yolancris, Isabel Sanchis, The Atelier di Jimmy Choo, Malesia, Wang Feng Couture, Shanghai e la francese Cymbeline. La casa di moda canadese Ines Di Santo debutterà nel programma della sfilata e si affiancherà a stilisti come Sophie et Voilà, Joli Poli, Serina, Katy Corso, Yuliia Lobachóva Couture, Woná Concept & Eva Lendel e Agnieszka Swiatly, tra molti altri.

L'alta moda internazionale brillerà in fiera con Vivienne Westwood, Giambattista Valli, Elie Saab, Viktor & Rolf, Stéphane Rolland, Ines Di Santo, Georges Hobeika, Zuhair Murad, Tony Ward, Jenny Packham, Antonio Riva e Reem Acra.

Per rafforzare la sua portata globale, la BBFW trasmetterà in streaming le sue sfilate di moda, sia in diretta che on demand, attraverso il sito web e le piattaforme digitali dell'evento.

