Venezia, morto il bimbo investito sulle strisce: era fuggito dall'Ucraina un mese fa

Una Fiat Panda con un 25enne al volante lo ha travolto mentre era insieme alla mamma sulla strada regionale Noalese, a Santa Maria di Sala

22 agosto 2025 | 13.18
Redazione Adnkronos
E' in stato di morte cerebrale in Rianimazione alla Pediatria di Padova il bimbo di 6 anni investito sulle strisce pedonali sulla strada regionale Noalese, a Santa Maria di Sala (Venezia). Ne dà notizia il Corriere del Veneto. Vladyslav Malamen era arrivato in Italia con la mamma e il fratello più grande da Odessa neppure un mese fa, il 27 luglio. Scappava dalla guerra in Ucraina ma, mercoledì pomeriggio, una Fiat Panda con un 25enne al volante lo ha travolto mentre era insieme alla mamma Antonina, all’altezza di un bar tabacchi.

Il pm della procura di Venezia, Stefano Strino, in merito all’incidente ha aperto un fascicolo dove iscriverà nel registro degli indagati il ragazzo al volante dell'utilitaria. Il pubblico ministero sta cercando di acquisire la cartella clinica con l’obbiettivo di non svolgere l’autopsia, poiché i genitori - ieri il papà è arrivato dalla Germania - hanno dato il consenso all’espianto degli organi. Ieri non erano stati staccati i dispositivi in vista della donazione.

