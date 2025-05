La BPPB ospita la presentazione del libro “Exit Strategy” di Andrea Battista

Bari, 19/05/2025 - Si terrà domani, presso la Libreria Liberrima di Bari, la presentazione del libro Exit Strategy di Andrea Battista, Amministratore Delegato di Net Insurance e autore del volume, in un evento promosso dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

L’incontro rappresenta un’occasione preziosa di confronto sul mondo dell’impresa e della finanza, attraverso il racconto diretto dell’esperienza di Archimede Spac e della successiva nascita e crescita di Net Insurance, realtà che in pochi anni ha saputo affermarsi nel panorama assicurativo nazionale, fino all’ingresso nel Gruppo Poste Italiane.

A moderare il dibattito sarà Antonello Garzoni, Rettore della LUM, “Giuseppe Degennaro”. Accanto ad Andrea Battista, interverranno Vincenzo Tortorici, Senior Partner di EY, e Stefano Dell’Atti, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per offrire una lettura critica e stimolante del libro, arricchendo la discussione con esperienze e prospettive diverse ma complementari.

Nel volume, edito da Luiss University Press, l’autore ripercorre un quinquennio imprenditoriale (2018–2023) di grande intensità, restituendo al lettore una narrazione densa di riflessioni strategiche, lezioni manageriali e spunti per chi opera nei settori dell’innovazione, della finanza e della governance aziendale.

Con questa iniziativa, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata conferma il proprio impegno nel promuovere cultura economica, visione imprenditoriale e managerialità di qualità, offrendo spazi di dialogo e approfondimento su temi strategici per lo sviluppo delle imprese e dei territori.

