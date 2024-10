La direttiva Case Green incide anche sui serramenti: i consumatori puntano su Biemme Finestre

Milano, 30 Ottobre 2024. Con l'introduzione della Direttiva Case Green, l’efficienza energetica degli edifici è diventata una priorità assoluta in Europa.

Entro il 2030, tutte le nuove costruzioni dovranno essere a emissioni zero e anche gli edifici esistenti dovranno progressivamente migliorare le proprie prestazioni energetiche.

Questo cambiamento non riguarda solo i grandi impianti o soluzioni di riscaldamento più efficienti: gli infissi giocano un ruolo chiave nel garantire un isolamento termico ottimale, contribuendo a ridurre i consumi energetici e migliorare il comfort abitativo.

Una casa ben isolata infatti, non solo consuma meno, ma offre anche un ambiente più piacevole e salubre.

Moltissimi consumatori stanno già puntando su soluzioni innovative e ad alte prestazioni, come quelle proposte da Biemme Finestre, per adeguare le proprie abitazioni alle nuove normative.

In questo articolo vedremo prima di tutto quali sono i segnali che indicano una casa poco efficiente dal punto di vista energetico ma anche e soprattutto come scegliere infissi conformi alla direttiva Casa Green 2030.

Ecco i 4 segnali che indicano una casa non efficiente dal punto di vista energetico

Capire se la tua abitazione è conforme alle nuove direttive energetiche è il primo passo per migliorare il comfort abitativo e ridurre i costi.

Se la tua casa non è ben isolata o utilizza infissi poco performanti, potresti sperimentare una serie di problemi che indicano chiaramente la necessità di un intervento.

Ecco i 4 segnali da tenere d’occhio:

1.le bollette continuano a salire: se il riscaldamento in inverno o il raffrescamento in estate fanno salire vertiginosamente le bollette, è probabile che la tua casa stia disperdendo energia. Infissi inadeguati sono spesso una delle cause principali di queste dispersioni;

2.difficoltà a mantenere una temperatura confortevole: se noti che la casa si raffredda o si riscalda troppo velocemente, potrebbe esserci una scarsa coibentazione. Questo problema è particolarmente evidente se senti correnti d’aria anche quando le finestre sono chiuse, chiaro esempio di infissi non isolati;

3.formazione di condensa sui vetri: la condensa persistente sulle finestre è un indicatore di cattivo isolamento termico. Gli infissi non isolati permettono al calore interno di uscire fuori e al freddo esterno di entrare, favorendo la formazione di umidità e nei casi peggiori di muffa;

4.rumori esterni invadenti: se i rumori del traffico o dell’ambiente esterno disturbano la tranquillità domestica è probabile che i tuoi infissi non forniscano un adeguato isolamento acustico. Gli infissi di qualità contribuiscono a creare un ambiente più silenzioso e confortevole.

Se riconosci uno o più di questi segnali potrebbe essere il momento di valutare la sostituzione degli infissi con soluzioni ad alte prestazioni che non sono migliorino la qualità di vita ma siano anche in linea con le direttive Casa Green.

Come scegliere infissi in linea con le direttive Casa Green 2030?

La scelta degli infissi giusti è cruciale per rispettare le normative Casa Green 2030 che richiedono edifici a basso consumo energetico.

Gli infissi infatti, rappresentano uno dei punti critici attraverso cui si verifica la maggior parte delle dispersioni termiche.

Optare per finestre ad alte prestazioni energetiche migliora in modo significativo l’efficienza energetica della tua abitazione.

Ecco alcuni criteri fondamentali da considerare quando scegli infissi in linea con queste direttive:

1.isolamento termico di alta qualità: gli infissi con doppio vetro e telai ben progettati sono essenziali per mantenere il calore all’interno durante l’inverno e bloccare il caldo esterno in estate. I migliori infissi offrono un valore di trasmittanza termica (Uw) molto basso, assicurando che la dispersione di energia sia ridotta al massimo;

2.materiali ecosostenibili e riciclabili: scegliere infissi realizzati con materiali ecosostenibili e riciclabili è importante per ridurre l’impatto ambientale della casa. I serramenti ibridi che combinano PVC riciclabile e alluminio, rappresentano la soluzione ideale perché offrono ottime prestazione in termini di isolamento e sono conformi agli standard ambientali richiesti dalle normative europee;

3.isolamento acustico eccellente: la direttiva Casa Green 2030 si basa sull’efficienza energetica della casa ma non dobbiamo scordare anche il comfort abitativo. Gli infissi devono fornire un buon isolamento acustico, specialmente per chi vive in aree urbane e rumorose. Scegli infissi certificati per la loro capacità di ridurre i decibel provenienti dall’esterno;

4.tecnologie innovative e durevoli: infissi di qualità devono durare nel tempo e resistere agli agenti atmosferici. Le finestre con sistemi di saldatura brevettati garantiscono una maggiore resistenza, eliminando i problemi comuni come l’usura delle guarnizioni o la verniciatura che si sbecca.

Scegliere infissi in linea con le direttive Casa Green significa non solo investire nell’efficienza energetica della tua abitazione ma anche migliorare il comfort e ridurre l’impatto ambientale.

Con la scelta giusta insomma è possibile rendere la tua casa un luogo sostenibile ma anche accogliente.

Ecco gli infissi perfetti per case a basso consumo energetico: gli utenti puntano su Biemme Finestre

Per trovare infissi che rispondano alle esigenze delle case a basso consumo energetico, sempre più persone scelgono soluzioni che combinano estetica, innovazione e sostenibilità.

Un esempio virtuoso è rappresentato dalle finestre INVERSA, di Biemme Finestre, che si stanno affermando come una delle opzioni più apprezzate sul mercato grazie alle loro prestazioni energetiche elevate e il design moderno.

Gli infissi INVERSA offrono tutta una serie di caratteristiche che li rendono particolarmente adatti per chi desidera essere conforme alle direttive Casa Green 2030 senza rinunciare al comfort e allo stile:

●isolamento termico eccellente: grazie alla combinazione di materiali come il PVC riciclabile al 97% e l’alluminio, le finestre INVERSA garantiscono un isolamento termico eccellente, mantenendo la temperatura interna costante e riducendo la necessità di riscaldamento o raffreddamento. Questo si traduce in bollette energetiche più basse e in un comfort abitativo ottimale durante tutto l’anno;

●sostenibilità e materiali riciclabili: le finestre INVERSA sono progettate con un occhio attento all’ecosostenibilità. L’utilizzo di materiali riciclabili, in linea con le normative europee Casa Green 2030, consente di ridurre l’impatto ambientale e promuovere la circolarità dei materiali;

●grande isolamento acustico: oltre a garantire un ottimo isolamento termico, le finestre INVERSA offrono anche alto isolamento acustico riducendo sensibilmente i rumori esterni. Questo aspetto è particolarmente apprezzato da chi vive in aree urbane o vicino a strade trafficate;

●design moderno e personalizzabile: le finestre INVERSA non sono solo funzionali ma anche esteticamente molto belle. Disponibili in oltre 200 colori con la possibilità di personalizzazioni bicolore, queste finestre si adattano a ogni tipo di abitazione sia moderna che tradizionale, offrendo il 30% di luce naturale in più in casa.

Per queste ragioni gli utenti votano Biemme Finestre:

“Ho voluto visitare lo showroom per toccare con mano i prodotti e conoscere le persone che ci lavorano. Ottimo ambiente molto cordiale e disponibile! I prodotti sono molto performanti e di design minimale moderno che a me piace molto. Consiglio una valutazione a chi come me deve rinnovare gli infissi” - Annalisa Valerioti

“Molto professionali e alta tecnologia. Azienda ESEMPLARE” - Antonio Arcidiaco

“Prodotti di qualità gentilezza e professionalità lo consiglio a chiunque deve fare le finestre” - Vincenzo Pesce

“Azienda produttrice di serramenti di alto livello. Personale specializzato ottimo rapporto qualità prezzo” - Ing. Domenico Morrone

Scegliere finestre ad alte prestazioni come INVERSA significa fare un investimento intelligente garantito grazie alle 3 garanzie previste - su vetri, verniciatura e ferramenta.

Le finestre INVERSA sono disponibili nei migliori showroom e i tempi di consegna sono di sole 6 settimane.

