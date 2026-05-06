La famiglia Maradona e Ash Pournouri lanciano due case di moda in vista della Coppa del Mondo 2026

MARADONA e DIARMA segnano la prima avventura commerciale intrapresa da tutti e cinque i figli di Diego Maradona, introducendo un sistema di autenticazione ufficiale per la prima volta nella storia commerciale della leggenda.

STOCCOLMA, 6 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Ash Pournouri e la famiglia Maradona annunciano oggi il lancio di due case di moda create dalla pluripremiata stilista svedese Carin Wester: MARADONA, un marchio di abbigliamento premium che farà il proprio debutto nell'aprile 2026, e DIARMA, una casa di moda di fascia alta che sarà presentata nel giugno 2026. Il progetto rappresenta la prima volta in cui Dalma, Gianinna, Diego Jr., Jana e Diego Fernando Maradona hanno sancito congiuntamente un'impresa commerciale a nome del padre. L'annuncio arriva quarantanni dopo la vittoria della Coppa del Mondo del 1986 da parte di Diego Armando Maradona e in vista del torneo del 2026, che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Diego Maradona rimane una delle figure più note nella storia dello sport. MARADONA e DIARMA sono le prime case di moda a portare il suo nome con la piena approvazione della famiglia. Ash Pournouri, fondatore di Electa e architetto del progetto, ha scoperto per la prima volta la portata del mercato non autorizzato durante una visita a Napoli, dove Maradona è venerato agli stessi livelli di un'icona religiosa.

"A Napoli ci sono più raffigurazioni di Maradona che di Gesù Cristo. Nei negozi, nei bar, nei salotti, sulle pareti pubbliche. Non avevo mai visto niente del genere. Purtroppo, l'eredità commerciale di Diego è stata a lungo frammentata e sfruttata. Meritava di meglio. Così, abbiamo creato una casa degna sia della leggenda, sia dei suoi fan".

Per tutelare l'integrità di Diego Armando Maradona e della sua famiglia, ogni articolo di entrambe le case porta un sigillo monogramma ufficiale. Questo emblema funge da segno definitivo di autenticità, fornendo finalmente ai fan un'alternativa morale al mercato globale non regolamentato. Il monogramma appare su ogni articolo di entrambe le case e costituisce il primo mezzo sistematico con cui i consumatori possono distinguere i prodotti Maradona ufficialmente sanzionati dal mercato non autorizzato.

MARADONA. 300 pezzi. Un miliardo di fan. Nessun riassortimento. Lancio maggio 2026

La linea MARADONA è posizionata su un livello superiore rispetto al merchandising sportivo heritage convenzionale. La collezione inaugurale ha tre punti di riferimento della carriera di Maradona: Il gol del secolo, La mano di Dio e Il numero 10. La prima versione comprende 300 pezzi di ogni articolo, disponibili esclusivamente tramite e-commerce diretto. Nessun riassortimento.

DIARMA. L'Icona. Stile improntato al lusso discreto. Lancio giugno 2026

DIARMA opera come una maison di lusso indipendente. Laddove MARADONA è saldamente collegata all'iconografia sportiva, DIARMA si avvicina a Maradona in quanto soggetto culturale e biografico. Il linguaggio materico – cashmere, silhouette strutturate e una palette cromatica contenuta – colloca il brand nel segmento del lusso, richiamando l'estetica sportiva senza esserne definito.

I capi di entrambi i marchi sono stati ideati dalla pluripremiata designer svedese Carin Wester.

Dichiarazione della famiglia

Dalma Maradona, in rappresentanza della famiglia, aggiunge:

"Per la prima volta, tutti e cinque insieme siamo qui per tutelare il nome di nostro padre. Vogliamo che chiunque abbia mai appeso qualcosa di nostro padre al muro possa, finalmente, avere un pezzo davvero degno di tale valore. Vedere la sua vita onorata con tale qualità e rispetto è esattamente ciò che avrebbe desiderato per i suoi tifosi".

Lancio

La lista d'attesa per il lancio di MARADONA di maggio 2026 si apre oggi su maradonaofficial.com. Per interviste con Ash Pournouri, la famiglia e altre richieste da parte dei media, contattare thomas.nilsson@fuzepr.se.

Informazioni su Electa GlobalElecta Global è una società di gestione del marchio con sede a Stoccolma, che ha un accordo di licenza esclusivo con gli eredi di Maradona. L'azienda è stata fondata da Ash Pournouri, noto per la sua attività nella creazione e nello sviluppo di brand culturali a lungo termine all'intersezione tra intrattenimento, lifestyle e tecnologia, come Avicii, Brilliant Minds, Super Human e Triller.

Informazioni su Carin WesterCarin Wester è una designer e direttrice creativa di Stoccolma, con oltre due decenni di esperienza nella moda internazionale. Ha ricevuto numerosi premi svedesi di design.

Informazioni sull'eredità di MaradonaDiego Armando Maradona (1960-2020) è universalmente riconosciuto il più grande calciatore della storia. I suoi cinque figli – Dalma, Gianinna, Diego Jr., Jana e Diego Fernando – sono i suoi eredi legali e co-gestiscono i diritti commerciali della famiglia.

Contatto:Thomas Nilsson+46 73 558 65 81

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