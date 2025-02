La Fondazione Rubes Triva porta a Bruxelles il dibattito su salute e sicurezza sul lavoro

Salute e Sicurezza sul Lavoro: un confronto tra politica e parti sociali

Martedì 18 febbraio – dalle 10:00 alle 16:00 Bruxelles – Parlamento europeo, Sala Spinelli 3H1

Roma, 10 febbraio 2025. Il Parlamento Europeo ospiterà un importante evento dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro, intitolato "Abitare, conoscere e regolamentare le nuove frontiere del mondo del lavoro".

L'evento è organizzato dalla Fondazione Rubes Triva, con il supporto di SGI Europe e grazie alla collaborazione dell’On. Brando Benifei, Co-Rapporteur per l’Artificial Intelligence Act.

L'incontro, che si terrà nella Sala Spinelli 3H1, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni europee, delle parti sociali e delle aziende per discutere le sfide e le opportunità di un settore in continua evoluzione.

La giornata sarà suddivisa in due momenti principali: la sessione della mattina (ore 10:00 - 13:00) sarà dedicata all’ascolto della politica e delle istituzioni, mentre il pomeriggio (ore 14:00 - 16:00) sarà focalizzato sul dialogo tra le parti sociali.

Tra i relatori confermati, spiccano i nomi degli Europarlamentari On. Brando Benifei (S&D), On. Stefano Cavedagna (ECR) e On. Mario Furore (The Left). Saranno inoltre presenti, Angelo Curcio, Presidente della Fondazione Rubes Triva e Fabrizio D’Ascenzo, Presidente dell’Istituto di INAIL, che apriranno l’evento con i saluti istituzionali.

Il dibattito sarà moderato dai giornalisti Filippo Gaudenzi (TG1) e Donato Bendicenti (RAI) e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle principali parti sociali europee, tra cui SGI Europe, SMEunited ed ETUC. Anche il mondo aziendale sarà presente con interventi di Workday, EBU - European Broadcasting Union e Next4Investment, con Davide D’Arcangelo della Fondazione Italia Digitale.

L’evento sarà un'occasione unica per esplorare il futuro della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'era delle nuove tecnologie digitali, tra cui l'Intelligenza Artificiale e la robotica. Infine, verrà posto il focus sulle opportunità delle nuove normative, tra cui la Direttiva Piattaforme, il Regolamento sull’Intelligenza Artificiale e il nuovo Regolamento Macchine.

I saluti finali saranno a cura della Fondazione Rubes Triva con l’intervento di Giuseppe Mulazzi, Direttore del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

L'evento rappresenta un'importante occasione di confronto per delineare strategie e politiche volte a garantire ambienti di lavoro più sicuri e regolamentati, rispondendo alle nuove sfide poste dall’evoluzione del mondo del lavoro.

Link per seguire l’evento: https://europeanparliament.webex.com/europeanparliament/j.php?MTID=m5907dac3f34f73016d0e8a7b24023b47

Per accreditarsi scrivere al seguente indirizzo e-mail: stampa@fondazionerubestriva.it