Ponte sullo Stretto, Salvini: "Intestarlo a Berlusconi? E' un grande ma ha già Malpensa"

Sugli espropri per la costruzione del Ponte: "Saranno circa 400 e saranno indennizzati anche con una quota maggiore rispetto all'usuale"

Matteo Salvini (Fotogramma/Ipa)
08 agosto 2025 | 09.19
Redazione Adnkronos
“A chi mi piacerebbe intestare il Ponte sullo Stresso di Messina? Mi piacerà chiederlo a italiani”. Così risponde il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl, alla domanda sul ‘nome’ con cui battezzare il futuro ponte. E rispetto ai ‘rumors’ secondo cui possa essere quello di Silvio Berlusconi, il vicepremier dice: “Berlusconi è un grande e nel Ponte ha creduto e lavorato, ma ha già l’aeroporto di Malpensa…”.

Poi, parlando degli espropri per la costruzione del Ponte, Salvini spiega: “Saranno circa 400, su entrambe le sponde, e saranno indennizzati anche con una quota maggiore rispetto all'usuale, e quindi penso che tutti avranno soddisfazione”.

