La Fondazione Rubes Triva presenta a Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025, il programma della Quarta Edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro e la Seconda edizione del Safety Love

Comune di Gorizia – Sala Bianca Mercoledì 21 maggio Ore 12:00

In occasione della conferenza stampa che si terrà presso il Comune di Gorizia, il 21 maggio, la Fondazione Rubes Triva divulgherà il programma ufficiale della Quarta Edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro .

Il tema scelto per il 2025, “Le nuove frontiere della sicurezza sul lavoro – Rischi e Opportunità” , guiderà una riflessione ampia e multidisciplinare sulle sfide emergenti nel mondo del lavoro, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica, ai nuovi rischi professionali e al ruolo centrale della prevenzione.

Durante l’incontro verranno inoltre annunciati alcuni degli artisti protagonisti della Seconda Edizione del progetto Safety Love , iniziativa artistica e culturale che unisce creatività e sensibilizzazione sui temi della salute e sicurezza espressi nella Carta di Urbino .

Modera l’incontro il giornalista Filippo Gaudenzi (TG1)

Interverranno:

• Angelo Curcio , Presidente Fondazione Rubes Triva

• Rodolfo Ziberna , Sindaco di Gorizia

• Massimiliano Fedriga , Presidente Regione Friuli-Venezia Giulia

• Giuseppe Mulazzi , Direttore Festival Internazionale SSL 2025

• Massimo Bonelli , CEO iCompany – Direttore Artistico Safety Love

• Paolo Pascucci , Presidente CTS Festival Internazionale SSL 2025

• Fabrizio D’Ascenzo , Presidente INAIL

FONDAZIONE RUBES TRIVA

ORGANISMO PARITETICO – ENTE BILATERALE

ISCRITTA AL REGISTRO PREFETTURA ROMA N. 820/2011 E AL N. 29 DEL REPERTORIO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI

PARITETICI. AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA C/O REGIONE AUTONOMA SARDEGNA, CON DETERM. DEL

10/09/2024.

C.F. 97598620587 – Via Valadier, 36 00193 Roma – 0632690411 – fondazionerubestriva@pec.it

www.fondazionerubestriva.it – www.festivalsalutesicurezzalavoro.it

UFFICIO STAMPA

stampa@fondazionerubestriva.it

Delfina Bucci

+39 334 6298588

Ospite speciale della conferenza sarà il cantautore Ermal Meta, testimonial ufficiale di Safety Love.

Nel contesto di Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025, il Festival si conferma un appuntamento di rilievo internazionale, capace di coniugare prevenzione, cultura e partecipazione civica.

Sarà possibile seguire la conferenza in diretta streaming:

https://www.youtube.com/live/FTXTGc7jM28

Per maggiori informazioni: https://www.festivalsalutesicurezzalavoro.it/

La Quarta Edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro è sponsorizzata da: Fasda, Fonservizi, con il supporto di PromoTurismoFVG, Gruppo Hera – AcegasApsAmga, Asia Napoli, Veritas, PreviAmbiente.

La seconda edizione del Safety Love è sponsorizzata da: Fasda, con il supporto di PromoTurismoFVG, Fonservizi, Gruppo Hera – AcegasApsAmga, Asia Napoli.

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi