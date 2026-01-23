La forte domanda degli investitori permette la prima chiusura del secondo fondo secondario diretto di Flashpoint, che puntava a raccogliere tra i 75 e i 100 milioni di dollari

Fund II si basa su una strategia collaudata che offre liquidità agli azionisti di società tecnologiche in forte crescita, fondate da imprenditori europei e israeliani, con un solido track record che include Printify, Preply e Chess.com.

LONDRA, 23 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Flashpoint, una delle principali società internazionali di investimento nel settore tecnologico specializzata in aziende ad alta crescita con sede in Europa e Israele, ha annunciato oggi la prima chiusura del suo secondo fondo dedicato agli investimenti secondari diretti, Flashpoint Direct Secondary Fund II, con un obiettivo di raccolta compreso tra 75 e 100 milioni di dollari. 20 Limited Partner, tra cui family office internazionali e privati con elevato patrimonio, molti dei quali erano già presenti nel primo fondo, hanno deciso di investire nel Fondo, che rappresenta complessivamente l'ottavo fondo della società.

Il nuovo Fondo risponde al crescente bisogno di liquidità nell'ecosistema tecnologico europeo-israeliano in fase di maturazione. Fornirà opportunità di uscita per i primi investitori, i dipendenti e i fondatori di società tecnologiche in fase avanzata, contribuendo al contempo a semplificare la struttura patrimoniale delle società in portafoglio.

Il Fund II si basa sul successo di Flashpoint Secondary Fund I, lanciato nel 2021 e sostenuto dal family office della famiglia Scheinberg. Il fondo precedente ha dimostrato la capacità di Flashpoint di identificare il valore nel mercato secondario, effettuando dieci investimenti, tra cui:

Oltre al capitale, Flashpoint si è avvalso di una profonda conoscenza del mercato per sviluppare strumenti per l'ecosistema, tra cui uno strumento di valutazione accessibile al pubblico che fornisce stime dei prezzi delle azioni di società tecnologiche private in fase di crescita.

La strategia secondaria diretta è guidata da Michael Szalontay, Cofondatore e General Partner di Flashpoint, che vanta una comprovata esperienza nelle transazioni secondarie, tra cui il successo dell'investimento in Chess.com, la piattaforma di scacchi online più importante al mondo.

Michael Szalontay , Cofondatore e General Partner di Flashpoint, ha commentato:"Il successo del nostro primo fondo secondario diretto ha confermato la nostra convinzione secondo cui nei nostri mercati principali vi è un'enorme e insoddisfatta esigenza di liquidità. Con Fund II, raddoppiamo la nostra strategia di collaborazione con le principali società in fase avanzata e i loro azionisti. L'opportunità di effettuare investimenti secondari in modo disciplinato nel settore tecnologico è oggi particolarmente interessante".

Lukas Harustiak , Partner di Flashpoint Direct Secondary, ha aggiunto:

"Il nostro approccio al mercato secondario diretto si basa sulla creazione di relazioni durevoli con società di alta qualità. Il capitale secondario può rappresentare uno strumento strategico a supporto dell'ottimizzazione della struttura del capitale, dei programmi di incentivazione dei dipendenti e del finanziamento di fusioni e acquisizioni. Il nostro obiettivo è quello di essere partner propositivi e allineati con i team dirigenziali".

Noam Toister, CEO e cofondatore di Travelier, società del portafoglio secondario di Flashpoint ha dichiarato:

"Conoscevamo il team di Flashpoint Secondary da diversi anni già prima di avviare la collaborazione. Sin dal loro primo investimento, sono diventati un partner prezioso, contribuendo alla realizzazione del nostro programma di incentivazione dei dipendenti attraverso diversi riacquisti di azioni da parte dei dipendenti".

