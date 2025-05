“La giungla seminaturale firmata Ila conquista Cinecittà”

Da Bergamo al set di ‘Queer’ di Guadagnino, le creazioni vegetali artigianali di Ila diventano magia cinematografica

Zanica - Bergamo 26 maggio 2025. Dallo show-room di Zanica (Bg) al grande cinema, un’eccellenza artigianale bergamasca selezionata per il nuovo, ipnotico film di Luca Guadagnino. È il viaggio sorprendente di Ila, che ha portato le sue creazioni tra le atmosfere sospese e sensuali dell’America anni ’50 di Queer, con un intenso Daniel Craig protagonista. Uscito nelle sale italiane il 17 aprile con Lucky Red, il film si trasforma in un’esperienza immersiva anche grazie alla bellezza suggestiva delle creazioni vegetali firmate Ila.

‘Queer’ non è solo un film: è un’esperienza sensoriale, una discesa poetica nei territori dell’identità, dell’amore distorto e della solitudine.

Ambientato in una Città del Messico anni ’50 reinventata, il film si distingue per una potenza visiva che emoziona e stupisce. Ed è proprio qui che entra in scena Ila: le sue piante seminaturali non sono semplici comparse sullo sfondo, ma veri e propri strumenti narrativi, capaci di avvolgere lo spettatore in un’atmosfera viva e vibrante.

Tutto è cominciato con la ricerca di alberi artificiali di jacaranda, essenziali per alcune scene. Dopo numerosi tentativi, un suggerimento inaspettato da parte di un produttore cinese ha portato la produzione direttamente nello showroom di Zanica. Il colpo di fulmine è stato immediato: piante costruite a mano, con tronchi naturali e un realismo sorprendente, frutto di un artigianato d’eccellenza. L’incontro con Guadagnino ha trasformato una semplice consulenza in una collaborazione a tutto tondo: una giungla di 1.500 mq, interni minuziosamente arredati, esterni poetici come il bar Ship Ahoy o le vie di un Messico surreale. Ogni dettaglio è stato pensato dai designer di Ila per accompagnare l’emozione di un racconto straordinario.

“Abbiamo immaginato la vegetazione come un linguaggio visivo”, spiegano da Ila. “Non è stata solo una questione di estetica, quanto soprattutto di costruire mondi, dare forma al desiderio, evocare atmosfere. Una drammaturgia silenziosa plasmata con la nostra cura artigianale e l’eccellenza del Made in Italy”.

Fondata nel 1988, Ila International ha sempre avuto una mission chiara: portare il verde dove la natura non arriva. Dai primi esperimenti alle grandi installazioni in aeroporti, hotel e spazi pubblici, l’azienda è oggi un punto di riferimento a livello internazionale. Le sue creazioni uniscono innovazione e sensibilità artistica: giardini verticali, alberi monumentali, composizioni ibride fino alle scenografie cinematografiche.

"Il cinema ci ha messo alla prova con la stessa intensità dei progetti più ambiziosi”, raccontano dall’azienda bergamasca. "Luca Guadagnino ha una visione chiara, raffinata, esigente. Collaborare con lui ha significato entrare in un processo creativo ad altissima definizione, dove ogni dettaglio ha valore. Per noi è stata molto più di una sfida, un’opportunità per spingerci oltre, affinare il nostro linguaggio estetico e portare il nostro know-how artigianale in un nuovo universo espressivo”.

Non è la prima volta che Ila approda sul grande schermo – già nel 1994 aveva partecipato a ‘La Storia Infinita 3’ – ma con ‘Queer’ l’esperienza si è fatta arte. Tempi serrati, esigenze specifiche ed una macchina produttiva imponente. Ma ciò che non è mai mancato è stato lo spirito creativo, il desiderio di superarsi e di sperimentare.

Il progetto ‘Queer’ consacra Ila come ambasciatrice del design vegetale seminaturale italiano nel mondo. Un’impresa profondamente legata al suo territorio, ma capace di parlare un linguaggio globale, che ispira ed emoziona. Un esempio tangibile di come l’artigianato, se guidato da visione e passione, possa trasformarsi in arte. Anche, e soprattutto, sul grande schermo.

