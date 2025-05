Momenti di tensione si sono verificati in piazza Barberini, oggi a Roma, dove i partecipanti alla manifestazione contro il dl sicurezza hanno attaccato lo sbarramento delle forze dell'ordine in via del Tritone per raggiungere i palazzi istituzionali.

La manifestazione era stata preavvisata in forma statica. Contenuti con gli scudi, i manifestanti hanno annunciato l'intento di proseguire nel loro percorso.