La Maiellaro Srl vince la sfida della sostenibilità

Tramite innovative tecniche di recupero ambientale, l’azienda specializzata in attività estrattive rivoluziona l’industria mineraria

Mercato San Severino ( Sa) 7 marzo 2025. Come rendere un settore di vitale importanza come l’industria mineraria un asset sostenibile a livello ambientale? Come sappiamo, l’attività estrattiva è stata spesso accusata di impattare in maniera importante sull’ecosistema, anche se negli anni il settore ha saputo rinnovarsi nell’ottica di contenere le alterazioni apportate al territorio. A questo proposito, ci sono imprese votate alla ricerca di soluzioni in grado di cambiare radicalmente il futuro di questo reparto industriale. Una su tutte: Maiellaro Srl.

“La Maiellaro Srl è nata nel 2018 come start-up specializzata in attività estrattive”, racconta Dario Maiellaro, Proprietario e Amministratore Unico dell’azienda, nonché figlio di Paolo Maiellaro, cavatore di lungo corso e fondatore dell’omonima società. “I materiali ottenuti attraverso i nostri processi estrattivi possono essere adoperati in molteplici cicli produttivi garantendo versatilità d’impiego nei settori industriali e infrastrutturali. Estraiamo materiale calcareo, trasformiamo e lavoriamo gli inerti e forniamo materia prima ai maggiori gruppi edili che si occupano di grandi opere del PNRR in Campania. Quello che trattiamo è un prodotto necessario, poiché gli inerti derivati dal materiale calcareo sono fondamentali per la produzione di asfalto e cemento e per la costruzione di opere marittime”.

Al momento della sua nascita, la Maiellaro Srl ha ottenuto l’autorizzazione dal Genio Civile di Napoli per completare la dismissione e il contestuale recupero ambientale di una storica cava di calcare all’interno del Parco del Partenio, alle pendici del Monte Fellino, nel Comune di Roccarainola. “Possiamo quasi dire di essere nati proprio intorno a questo ambizioso progetto”, dichiara l’Amministratore. “Il sito di Roccarainola rappresenta uno dei più rilevanti poli estrattivi della Campania, sia per estensione che per l’importanza strategica e di mercato. Nel nostro impianto, vengono eseguite operazioni di estrazione, frantumazione e vagliatura di aggregati a elevate prestazioni qualitative. L’eccellenza dei prodotti è il risultato della combinazione tra le proprietà del giacimento e una rigorosa attività di monitoraggio di tutte le fasi della lavorazione, che assicura anche una costante conformità normativa. Il materiale estratto nella cava è particolarmente puro e ha caratteristiche chimico-fisiche-meccaniche idonee per i più svariati utilizzi nel campo delle opere edili, stradali, ferroviarie, portuali e, in particolare, soddisfa i requisiti di qualità per il confezionamento di calcestruzzo preconfezionato e di conglomerato bituminoso”.

Ma la vera innovazione, sperimentata per la prima volta dai tecnici della Maiellaro Srl, riguarda un aspetto fondamentale nell’industria mineraria: la sostenibilità ambientale. “La sostenibilità dell’attività estrattiva è uno degli obiettivi prioritari della nostra azienda, da sempre alla ricerca di modalità di recupero ambientale che possano garantire i migliori risultati in termini di compatibilità ecologica e paesaggistica”, spiega Maiellaro. “Con la cava di Roccarainola a Napoli e la cava nei Comuni di Salerno e Pellezzano abbiamo ricevuto dalla Regione Campania l’autorizzazione a svolgere le bonifiche di attività minerarie svoltesi in passato con mezzi, materiali e tecniche già al tempo obsolete. Così, ci siamo focalizzati sulla sperimentazione di una pratica di recupero ambientale che si è dimostrata molto efficace: abbiamo riportato le scarpate a 45 gradi, ricostruendo, così, la morfologia della collina. In altri termini, abbiamo affrontato l’aspetto più appariscente determinato dall’attività di cava, ovvero la rottura della configurazione geomorfologica del sito. Per la posizione e il contesto ambientale in cui si trovano le cave, la rottura dell’equilibrio fisico del paesaggio sarebbe stato piuttosto evidente. Così, tramite piantumazioni, idrosemina e attecchimento di erba, l’area ha ripreso piano piano il suo sviluppo naturale. In questo modo, abbiamo evitato di lasciare i gradoni tipici delle cave dismesse e abbiamo azzerato l’impatto visivo. Si tratta di un’iniziativa davvero innovativa, la prima del suo genere in Campania. L’obiettivo generale è quello di creare condizioni ambientali simili a quelle originarie e in armonia con il paesaggio limitrofo, attraverso lo sviluppo di un complesso mosaico di praterie e nuclei arborei e arbustivi. Tutte le specie utilizzate per la piantumazione sono autoctone e si inseriscono perfettamente nel contesto ambientale presente. Inoltre, tutte le aree vengono interessate da interventi di manutenzione e coltivazione costantemente monitorati e supervisionati da personale esperto che si impegna a produrre report semestrali. Stiamo parlando di un progetto di lungo respiro, un percorso che si concluderà solo con ripristino totale delle condizioni ambientali originarie dell’area”.

Impianti di frantumazione dotati di nuovi sistemi tecnologici di abbattimento delle polveri, macchinari alimentati da un mix di additivi biodegradabili, acqua e aria che abbattono il consumo di acqua del 50 percento: tramite l’impiego delle migliori tecnologie innovative presenti sul mercato, la Maiellaro Srl sta portando il settore minerario nel futuro. “Grazie alla nostra vasta gamma di macchinari e attrezzature, riusciamo a portare avanti il processo estrattivo con efficienza e qualità”, conclude il titolare. “Con le tecniche che utilizziamo proviamo a rendere sostenibile un settore, quello estrattivo, che fatica a trovare uno sviluppo poco impattante. Anche per questo gli enti territoriali guardano a noi con particolare interesse e spirito collaborativo. Siamo sempre alla ricerca di soluzioni per rendere la filiera sostenibile. E con questo approccio, in futuro, miriamo a portare la nostra seconda cava di proprietà, quella situata tra i Comuni di Salerno e Pellezzano, in una nuova fase di apertura ai migliori standard di sostenibilità ambientale”.

