La mela envy™ ridefinisce il concetto di lusso alla settimana della moda di Milano: l'accessorio più ambito non è quello che pensi

MILANO, 27 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- Il lusso ha potuto deliziarsi il palato alla settimana della moda di Milano 25/26. envy™, la mela pregiata e dolcissima coltivata in Italia, in Alto Adige, e in altri paesi del mondo, si è fatta notare come l'articolo di lusso più inaspettato della stagione. Il 26 febbraio, la sfilata di Marco Rambaldi ha incantato il pubblico con una fusione innovativa di alta moda ed eleganza naturale, ponendo la mela envy™ al centro della sua narrazione.

La modella e cantautrice Giulia Petronio ha onorato della sua presenza la passerella, su cui ha sfilato con la borsa envy™ my bag, un accessorio unico e artigianale, magistralmente realizzato da Mahra Mustafa, studentessa di Design dell'Istituto Marangoni Milano, vincitrice del primo premio di un prestigioso concorso. La borsa è caratterizzata da una delicata pelle intrecciata rosso scuro e da un grazioso ciondolo envy™, che si abbina perfettamente alla collezione Rambaldi e sottolinea l'elevato status della mela envy™.

"La mela envy™ è elegante, di una bellezza inaspettata e rappresenta un lusso puro e naturale. Mi è piaciuto molto esplorare come tutto ciò potesse essere tradotto in un contesto di alta moda. La creazione della borsa artigianale envy™ my bag ci ha permesso di rendere la mela a vero e proprio oggetto del desiderio e di scoprire come moda e natura possano fondersi e imparare l'una dall'altra."

Rambaldi ha ulteriormente arricchito l'esperienza sensoriale scegliendo per il suo spettacolo lo spazio aperto e arioso del Mercato Floricolo. Un'esperienza culinaria appositamente preparata ha messo in risalto i sapori distintivi della mela envy™ in una serie di piatti deliziosi.

Per rafforzare l'esperienza, importanti influencer italiani (la cantante Sarah Toscano, lo stilista Simone Furlan e la stessa Petronio) hanno condiviso sui social media le loro esperienze con la mela envy™, dando il via al passaparola e consolidando ulteriormente lo status di questo frutto come articolo di lusso irrinunciabile.

Il concorso di design è stato supervisionato da Marco Rambaldi, selezionato da Vogue Italia, e ha visto più di 60 studenti di design dell'Istituto Marangoni Milano impegnati nella creazione della versione definitiva della borsa envy™ my bag, che riflettesse sia il carattere lussuoso del frutto sia lo stile distintivo di Rambaldi. La borsa a forma di mela envy™, vincitrice del premio, è la dimostrazione di questa innovativa collaborazione e della trasformazione della mela envy™ in una vera e propria icona della moda.

"La mela envy™ è l'apice del lusso naturale", ha affermato Benjamin Laimer, responsabile marketing di VI.P coop. soc. Agricola. Hannes Tauber, responsabile marketing di VOG, 'Home of Apples', ha dichiarato: "La nostra collaborazione con Rambaldi, Vogue Italia, l'Istituto Marangoni Milano Design e il partner di marketing Grey Italia, che culminerà nella settimana della moda di Milano, ci consente di presentare questo lusso sotto una luce nuova ed entusiasmante, dimostrando che anche i piaceri più semplici possono essere elevati a forma d'arte".

Francesco Bozza, Chief Creative Officer di Grey Italia, ha affermato: "Nel mondo di oggi è fondamentale sorprendere e deliziare. Questa inaspettata collaborazione tra un frutto pregiato e uno stilista di alta moda crea un momento di grande interesse che risponde al desiderio di tutti di possedere qualcosa di speciale."

Informazioni su VOG, VIP ed envy™Nel cuore dell'Alto Adige, VOG e VIP uniscono migliaia di aziende agricole a conduzione familiare, che da generazioni coltivano la terra con passione. Insieme coltivano mele eccezionali come envy™, portando nel mondo il gusto unico dei loro frutteti. Per saperne di più visitare il sito: www.melaenvy.it

Informazioni su Marco Rambaldi:Il brand Marco Rambaldi nasce nel 2017 a Bologna, dove ha inizio una storia di inclusione, upcycling e gender-bending.

In un'epoca di produzione di massa in cui la quantità trionfa sulla qualità, crediamo nelle persone e nelle loro idee. La gentilezza è l'arma che ci salverà. La nostra missione è quella di cercare l'eccellenza nei materiali lavorati dalle sapienti mani dei laboratori artigiani italiani e condividerla con il mondo. Marco Rambaldi propone un total look con particolare attenzione alla maglieria.

Il Made in Italy viene finalmente reinterpretato nel suo contesto culturale, non più solo sinonimo di qualità, ma matrice della forza creativa, non suo fine. Perché solo recuperando ciò che è innegabilmente antico ma che ci appartiene potremo capire da dove veniamo e che tipo di mondo vogliamo costruire.

Informazioni su Grey ItaliaLa missione di Grey è quella di dare vita a idee notoriamente efficaci che facciano progredire le persone, le aziende e il mondo, sfruttando il potere della creatività per risolvere problemi aziendali e favorire la crescita dei marchi e delle aziende più influenti al mondo, come Procter & Gamble, Haleon, Kellanova e The Coca-Cola Company. Con sede a Milano, lo studio italiano di Grey gestisce clienti nazionali e internazionali, tra cui Mediaset, Edison, Sofidel, Honda e Aldi. Grey fa parte di una famiglia internazionale di agenzie autonome con valori condivisi e una mentalità indipendente, sostenuta da WPP (NYSE: WPP). Negli ultimi anni, Grey si è aggiudicata un Grand Effie in ogni settore in cui opera; Newsweek (2023) ha nominato Grey uno dei 100 posti di lavoro più amati e nel 2024 è stata classificata tra i primi 10 network dal Festival internazionale della creatività Leoni di Cannes.

