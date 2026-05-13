La serie HUAWEI WATCH FIT 5 offre pagamenti contactless sicuri con Curve Pay

Grazie all'ultimo dispositivo indossabile di Huawei il tuo polso diventa un portafoglio intelligente, sicuro e che ti consente di guadagnare cashback, ideato per la generazione che lascia il telefono in borsa

LONDRA, 13 maggio 2026 /PR Newswire/ -- La serie HUAWEI WATCH FIT 5 è stata presentata ufficialmente il 7 maggio all'evento di lancio a livello globale dei prodotti Huawei "Now Is Your Spark" a Bangkok, in Thailandia.

Grazie alla tecnologia Curve Pay, che consente un'esperienza di pagamento totalmente senza portafoglio e senza telefono presso qualsiasi terminale contactless, la serie HUAWEI WATCH FIT 5 diventa il compagno ideale per la vita di tutti i giorni di una generazione giovane e attiva, che vuole viaggiare leggera, rimanere connessa e avere le mani libere.

Nell'ambito dell'impegno di Huawei per la valutazione e l'accessibilità dei pagamenti basati su dispositivi wearable, senza compromettere la sicurezza o la praticità, questa stimolante partnership con Curve riflette, inoltre, un più ampio cambiamento del settore, che vede i pagamenti digitali e contactless inserirsi progressivamente nella vita di tutti i giorni. Continuando ad ampliare le funzionalità di pagamento in tutta la sua gamma di dispositivi indossabili e integrando rapidamente Curve Pay nella nuova serie HUAWEI WATCH FIT 5, Huawei aumenta il suo impegno volto a offrire ai consumatori europei esperienze di pagamento senza telefono semplici, sicure e convenienti*.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tocca per pagare: un portafoglio intelligente al tuo polso

La serie HUAWEI WATCH FIT 5 supporta i pagamenti contactless Curve Pay NFC: basta avvicinare l'orologio al terminale di pagamento compatibile per pagare con un solo gesto. Curve accorpa più carte bancarie in un unico conto intelligente, consentendoti di scegliere la carta di pagamento preferita in qualsiasi momento tramite l'app mobile.

Rilevamento sicuro del polso

La serie HUAWEI WATCH FIT 5 include una funzione di rilevamento del polso sicuro: se l'orologio viene tolto dal polso di chi lo indossa, viene automaticamente attivato un codice di accesso prima di poter effettuare pagamenti o accedere a funzionalità sensibili.

Viaggiare leggeri: lo stile di vita della serie HUAWEI WATCH FIT 5

La serie HUAWEI WATCH FIT 5 è il dispositivo indossabile più leggero ed elegante della serie Fit di Huawei, pensato per chi desidera fare il massimo con il minimo. Creato per lo sport, le attività all'aperto e i movimenti quotidiani, è dotato di una modalità Mini-workout, stretching con micromovimenti al polso e rilevamento automatico dell'attività ciclistica con potenza e cadenza virtuali in tempo reale, così da diventare il compagno ideale senza bisogno del telefono.

Campagna esclusiva a premi Curve Pay

Per festeggiare il lancio di Curve Pay sulla serie HUAWEI WATCH FIT 5, Curve Pay promuove un'esclusiva estrazione a premi, che offre ai clienti idonei la possibilità di vincere uno dei 50 HUAWEI WATCH in palio, incluso il nuovo HUAWEI WATCH FIT 5**. I clienti possono partecipare effettuando pagamenti Curve Pay idonei durante il periodo promozionale. Si applicano termini e condizioni.

Per saperne di più:

Serie HUAWEI WATCH FIT 5: https://consumer.huawei.com/it/wearables/watch-fit5/ HUAWEI AppGallery: https://consumer.huawei.com/it/mobileservices/appgallery/

Campagna a premi Curve Pay: https://www.curve.com/huawei-prize-draw/Termini e condizioni della campagna a premi Curve Pay: https://www.curve.com/legal/huawei-prize-draw-2026-terms/

Informazioni su Huawei Consumer BG

I prodotti e i servizi Huawei sono disponibili in oltre 170 Paesi e sono utilizzati da un terzo della popolazione mondiale. Sono stati istituiti quattordici centri di ricerca e sviluppo in diversi Paesi del mondo, tra cui Germania, Svezia, India e Cina. Huawei Consumer BG è una delle tre divisioni aziendali di Huawei e si occupa, tra gli altri, di smartphone, PC e tablet, dispositivi indossabili e servizi cloud. La rete globale di Huawei vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni e punta a fornire le più recenti innovazioni tecnologiche ai consumatori di tutto il mondo.

Informazioni su Curve Pay

Curve Pay è un portafoglio digitale all'avanguardia, che ti consente di risparmiare e migliorare ogni pagamento che effettui. Permette di evitare commissioni nascoste per la conversione di valuta, cambiare carta dopo l'acquisto e guadagnare ulteriori premi oltre ai vantaggi già previsti. Al centro dell'esperienza vi è il portafoglio Curve Pay, che riunisce tutte le tue carte in un unico luogo sicuro e rende automatica la gestione delle tue finanze.

*Tutti gli Stati membri dell'UE più Regno Unito, Norvegia, Islanda e Liechtenstein.**Campagna a premi Curve Pay: dal 30 aprile al 29 maggio 2026.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2977882/HUAWEI_WATCH_FIT5_CURVE_PAY.jpg

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