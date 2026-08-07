La settima edizione annuale dell'Open Storage Summit di Supermicro riunirà 21 partner dell'ecosistema per condividere orientamenti pratici sull'implementazione dell'IA aziendale su larga scala

SAN JOSÉ, California, 7 agosto 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per l'IA, enterprise, storage e 5G/Edge, con tecnologia Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), ha annunciato oggi la settima edizione annuale del Supermicro Open Storage Summit, un evento virtuale trasmesso tramite theCUBE che si svolgerà dall'11 agosto al 3 settembre. La serie tecnica articolata in 12 sessioni riunirà i principali esperti dell'ecosistema di storage IA per esaminare l'infrastruttura di dati necessaria per implementare l'IA aziendale su larga scala.

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"Il successo dell'IA aziendale dipende da un'infrastruttura di dati in grado di stare al passo con la crescente complessità del modello e le richieste di inferenza", ha dichiarato Michael McNerney, senior vice president Marketing and Network Security di Supermicro. "L'Open Storage Summit riunisce i leader del settore provenienti da tutto il nostro ecosistema per condividere esperienze pratiche sulla costruzione di un'infrastruttura IA ad alte prestazioni ed efficiente in termini di costo. In combinazione con l'architettura DCBBS di Supermicro, queste informazioni aiutano le organizzazioni ad accelerare l'implementazione dell'IA dai progetti pilota alla produzione su larga scala".

"L'IA aziendale sta costringendo le organizzazioni a ripensare l'infrastruttura partendo dai dati stessi", ha dichiarato Rob Strechay, Principal Analyst di theCUBE. "Mentre le imprese puntano a diventare produttori di token piuttosto che consumatori di token su base permanente, lo storage diventa una piattaforma strategica, non solo per la capacità, ma per alimentare le GPU, gestire il contesto, accelerare l'inferenza e consentire un'IA affidabile su larga scala. Ecco perché i dibattiti che si svolgono all'Open Storage Summit sono così importanti."

Il vertice esplorerà l'inferenza IA, l'IA agentica, lo storage cloud ibrido, le piattaforme di dati IA, la context memory, la gestione dei dati non strutturati, l'infrastruttura neocloud e i servizi di cloud storage. Leader del settore di Supermicro e partner dell'ecosistema, tra cui AMD, DDN, Hammerspace, IBM, Intel, KIOXIA, MinIO, Nutanix, Scality, Solidigm, VAST Data, Western Digital e non solo, condivideranno raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti IA ad alte prestazioni ed efficienti in termini di costo. Professionisti di Crusoe e Iron Mountain discuteranno anche delle implementazioni di IA e cloud storage nel mondo reale.

DCBBS offre un'infrastruttura di intelligenza artificiale modulare completa costruita a partire da componenti e sottosistemi validati, che consente una distribuzione flessibile da singoli server e networking fino a soluzioni complete su scala rack e a livello di data center, compresi software e servizi. Per ulteriori informazioni sui prodotti di storage Supermicro, fare clic qui.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader mondiale nelle soluzioni IT complete ottimizzate per specifiche applicazioni. Fondata e operativa a San José, in California, Supermicro si impegna a introdurre per prima sul mercato innovazioni destinate alle infrastrutture IT aziendali, cloud, IA e 5G Telco/Edge. L'azienda offre soluzioni IT complete che comprendono server, sistemi per l'IA, storage, IoT, sistemi switch, software e servizi di assistenza. Le competenze di Supermicro nella progettazione di schede madri, sistemi di alimentazione e chassis rafforzano ulteriormente le capacità di sviluppo e produzione dell'azienda, favorendo l'innovazione di nuova generazione, dal cloud all'edge, per i clienti di tutto il mondo. I prodotti sono progettati e realizzati internamente negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi, facendo leva su attività operative globali per conseguire scalabilità ed efficienza. Sono inoltre ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale attraverso il Green Computing. Il pluripremiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare i sistemi per specifici carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo tra un'ampia gamma di soluzioni realizzate a partire da componenti modulari, flessibili e riutilizzabili. I sistemi supportano un insieme completo di form factor, processori, memorie, GPU, soluzioni storage, networking, alimentazione e raffreddamento, tra cui climatizzazione, free cooling ad aria e raffreddamento a liquido.

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

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