La TV 2K come non la si è mai vista: METZ supera i limiti con il nuovo modello 2025 32MQF7000Z 2K QLED TV

ROMA, 27 luglio 2025 /PRNewswire/ -- METZ, il rinomato marchio televisivo tedesco, è pronto a rivoluzionare il mercato dei televisori 2K con il lancio del 32MQF7000Z 2K QLED TV. Questo nuovissimo modello sarà presentato per la prima volta questo mese in Italia. Unendo la tecnologia QLED di alta gamma a un prezzo accessibile, questo modello offre un valore eccezionale per i consumatori.

Per anni i display QLED sono stati considerati una caratteristica premium riservata ai televisori di fascia alta. METZ sta cambiando questa narrazione. Con il lancio del modello MQF7000Z da 32 pollici, i consumatori possono ora sperimentare i notevoli vantaggi dell'ultima generazione della tecnologia QLED, anche nella categoria 2K.

Il cuore del modello MQF7000Z è un display progettato per durare a lungo. Grazie alla stabilità strutturale dei "punti quantici", questo modello di TV offre colori vivaci e resistenti allo sbiadimento, che restano brillanti fino a 10 anni – anche dopo aver guardato 1.000 film, la qualità delle immagini rimane straordinaria come il primo giorno. Oltre alla durabilità, il pannello QLED offre una gamma di colori più ampia, con toni più realistici e dettagli delle immagini straordinari che migliorano l'esperienza visiva. I materiali utilizzati per i punti quantici sono anche più rispettosi dell'ambiente, privi di metalli pesanti tossici e nocivi. Ciò rende il modello MQF7000Z una scelta più intelligente e più ecologica per le famiglie e riflette il forte impegno di METZ nei confronti della sostenibilità.

Inoltre, il modello MQF7000Z è progettato per uno stile di vita connesso. Basato sull'ultima versione di Google TV, offre accesso a oltre 11.000 app, 700.000 risorse di intrattenimento e compatibilità perfetta con oltre 1 miliardo di dispositivi IoT. Grazie a Google Assistant gli utenti possono controllare la TV semplicemente con la voce.

Ulteriori caratteristiche salienti: HDR10 per un contrasto più ricco, la tecnologia Eye Care con visione Low Blue Light e Flicker-Free per un comfort maggiore, Dolby Audio e Wonder Audio per un suono di qualità cinematografica e Wi-Fi a doppia frequenza per uno streaming più fluido e una connettività più veloce.

Vivi l'esperienza della brillantezza. Un valore che dura nel tempo. Il modello MQF7000Z è la scelta perfetta per chi cerca un intrattenimento immersivo al prezzo più conveniente.

https://bit.ly/45SZXPg

Fondata nel 1938, METZ è una prestigiosa azienda tedesca di elettrodomestici, nota per oltre 87 anni di ingegneria tedesca. Impegnata nell'innovazione e nella tecnologia moderna, METZ offre attualmente due sottomarche: Metz Classic e METZ blue (il marchio METZ presentato sopra). Lanciato nel 2018, METZ blue è stato creato per soddisfare le diverse esigenze di stile di vita delle giovani generazioni e da allora è diventato un marchio televisivo di fiducia in 24 paesi europei.

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/la-tv-2k-come-non-la-si-e-mai-vista-metz-supera-i-limiti-con-il-nuovo-modello-2025-32mqf7000z-2k-qled-tv-302511857.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.