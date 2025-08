L’acquisizione di IPCS GmbH: come Grivan Group Spa rafforza la leadership europea

Milano, 5 Agosto 2025. Nel giugno 2025 Grivan Group Spa ha annunciato l’acquisizione del 51% di IPCS GmbH – Innovative Paint &Conveyor Systems, azienda tedesca nota per la sua trentennale esperienza nella progettazione di sistemi di verniciatura. Questo passo non rappresenta semplicemente un’operazione finanziaria: è la concretizzazione di un percorso di collaborazione durato dodici mesi e la volontà di integrare le eccellenze di due culture industriali.

Grivan Group, nato in Italia all’inizio degli anni ’90 come realtà familiare, oggi è leader internazionale nei impianti di verniciatura e nei sistemi di movimentazione automatizzata. IPCS porta in dote know‑how, precisione e processi tipici dell’ingegneria tedesca, elementi perfettamente complementari alla creatività e flessibilità italiane.

L’operazione rientra nella strategia di integrazione verticale del gruppo: controllare progettazione, produzione e installazione consente di migliorare il coordinamento tra le fasi produttive e ridurre i costi di scambio, garantendo al contempo una qualità elevata e tempi di realizzazione certi.

Ma quali sono le motivazioni che hanno spinto Grivan Group Spa a questa alleanza strategica e quali benefici porterà ai clienti e al mercato?

Perché Grivan Group Spa ha scelto IPCS GmbH

La scelta di acquisire IPCS nasce da una serie di considerazioni strategiche. Innanzitutto, l’azienda tedesca sviluppa gli stessi prodotti di Grivan Group sul mercato tedesco: impianti di verniciatura chiavi in mano e conveyor su misura.

L’unione permette di condividere brevetti, competenze e soluzioni, ampliando l’offerta senza duplicare gli sforzi. Inoltre, IPCS dispone di una rete commerciale radicata in Germania, mercato particolarmente sensibile alla qualità e all’efficienza energetica, due ambiti in cui Grivan Group Spainveste in modo massiccio.

Un altro elemento decisivo è la complementarità culturale. La precisione ingegneristica tedesca, fatta di processi standardizzati e certificazioni rigorose, si sposa con la flessibilità italiana nel risolvere problemi complessi e customizzare i progetti in base alle esigenze del cliente. La sinergia offre un vantaggio competitivo distintivo in un settore dove rapidità, qualità e innovazione sono determinanti.

“Questa acquisizione”, rivela Daniela Inguaggiato CEO di Grivan Group Spa“non è soltanto l’ingresso in un nuovo mercato; è il ponte che unisce due culture ingegneristiche. Uniamo la creatività e la flessibilità italiana con la precisione e l’efficienza tedesca per offrire ai nostri clienti soluzioni sempre più innovative e sostenibili.”

Le sinergie per i clienti di Grivan Group Spa

Dal punto di vista dei clienti, l’integrazione fra le due società significa accesso a un portafoglio più ampio di tecnologie e a un know‑how combinato. Le squadre di progettazione possono condividere best practice, analisi e soluzioni personalizzate. Di seguito alcuni dei vantaggi più immediati:

Maggiore capillarità sul territorio europeo: l’unione delle reti commerciali migliora l’assistenza pre e post‑vendita in Germania, Italia e Polonia. Riduzione dei tempi di progettazione e consegna grazie alla condivisione di risorse e all’integrazione dei processi produttivi. Possibilità di integrare soluzioni di conveyor sviluppate da entrambe le conoscenze di IPCS e di Grivan Group SpA, ottimizzando l’intera linea produttiva.

Non va trascurato l’aspetto legato alla sostenibilità: entrambe le aziende sono impegnate nello sviluppo di tecnologie che riducono i consumi energetici e le emissioni.

L’adozione di pratiche e soluzioni conformi agli standard ambientali – come i sistemi di gestione certificati ISO 14001 – consente di offrire impianti che non solo aumentano la produttività, ma aiutano i clienti a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità.

Benefici per il mercato europeo della verniciatura

Oltre alle ricadute immediate per il gruppo e per i suoi clienti, l’operazione ha implicazioni più ampie sul mercato europeo degli impianti di verniciatura.

Da una parte, consolida la presenza di un operatore europeo capace di competere con multinazionali ancora più grandi; dall’altra, stimola l’innovazione attraverso la combinazione di tecnologie provenienti da contesti industriali diversi.

Il rafforzamento della filiera europea può inoltre contribuire a ridurre la dipendenza da fornitori extra‑UE, con benefici in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, tempi di consegna e supporto tecnico. In un momento in cui la resilienza delle catene di fornitura è messa alla prova, disporre di competenze integrate su più territori diventa un elemento di forza.

Visione a lungo termine dopo l’acquisizione

L’acquisizione di IPCS non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per progetti ancora più ambiziosi. La presenza combinata in Italia, Germania e Polonia permette di servire in modo capillare il mercato europeo e di raccogliere competenze preziose per l’espansione verso il Nord America e il Nord Africa, mercati che il gruppo ha indicato come prossimi obiettivi.

Sul piano tecnologico, la fusione di competenze apre la strada allo sviluppo di nuove linee di prodotti: conveyor intelligenti dotati di intelligenza artificiale, impianti di verniciatura 4.0 con monitoraggio in tempo reale, soluzioni di recupero energetico e sistemi modulari che si adattano a stabilimenti di diverse dimensioni.

La continua ricerca e sviluppo permetterà di offrire soluzioni più efficienti e sostenibili, rispondendo alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

Anche dal punto di vista culturale, l’operazione favorisce la nascita di un “laboratorio europeo” in cui ingegneri italiani e tedeschi potranno scambiarsi competenze, contribuendo alla formazione di team sempre più internazionali.

Questo approccio contribuirà ad attrarre giovani talenti e a consolidare la reputazione del gruppo come datore di lavoro innovativo e attento alla crescita professionale.

Un player europeo che investe nel futuro

L’acquisizione di IPCS GmbH da parte di Grivan Group Spa rappresenta un passo decisivo nel percorso di crescita dell’azienda. Non si tratta semplicemente di un’espansione geografica, ma di una scelta strategica che rafforza la leadership europea nei sistemi di verniciatura e movimentazione.

Grazie all’integrazione di due culture industriali, i clienti beneficeranno di soluzioni più efficienti, innovative e sostenibili, mentre il mercato europeo potrà contare su un player capace di guidare la transizione verso impianti sempre più performanti.

Con questa operazione Grivan Group dimostra la volontà di investire nel futuro, di valorizzare le competenze interne e di costruire partnership di lungo periodo. Un percorso che rafforza la visione dell’azienda come solution provider globale capace di accompagnare l’industria verso una nuova era di efficienza e sostenibilità.

