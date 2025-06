L'adozione dell'intelligenza artificiale aumenta nella produzione nel settore Life Science man mano che le pressioni su talenti, rischi e qualità si intensificano

Un sondaggio globale rivela come i produttori stiano adottando tecnologie avanzate per rimanere competitivi e soddisfare la crescente domanda dei pazienti in un contesto di incertezza economica

MILWAUKEE, 24 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la più grande azienda al mondo dedicata all'automazione industriale e alla trasformazione digitale, ha annunciato oggi i risultati del 10° rapporto annuale "State of Smart Manufacturing". Questo studio globale raccoglie le risposte di 143 leader dell'industria Life Sciences in 15 dei principali Paesi produttori.

Le aziende manifatturiere che operano nel settore delle bioscienze sono impegnate a fronteggiare la crescita della domanda, l'aumento dei costi, le crescenti minacce alla cybersicurezza e i complessi requisiti di conformità, il tutto affrontando l'incertezza economica e le continue sfide in termini di forza lavoro. Molte adottano nuove tecnologie avanzate per diventare più agili e adattarsi ai continui cambiamenti.

La produzione intelligente è una chiara area di interesse con Il 95% delle aziende manifatturiere del settore Life Sciences utilizza o sta valutando l'uso di tecnologie intelligenti. In particolare, le aziende utilizzano l'intelligenza artificiale (AI) per migliorare la qualità dei prodotti, proteggere i sistemi e supportare i dipendenti nei casi in cui è difficile trovare manodopera qualificata. Inoltre, le aziende leader non pensano solo ai risultati immediati, ma investono in tecnologie che le aiuteranno a espandere la capacità e a realizzare operazioni più sicure nel tempo.

"Le aziende manifatturiere del settore Life Sciences stanno entrando in una nuova fase di maturità digitale, spinte dalla crescente complessità normativa e dalla pressione per migliorare il time-to-market senza sacrificare la qualità", ha dichiarato Matt Weaver, Vice President, Global Industry – Life Sciences, Rockwell Automation. "Il rapporto di quest'anno evidenzia che l'intelligenza artificiale sta diventando indispensabile per la produzione moderna nel settore Life sciences, non solo per ottimizzare l'efficienza, ma anche per migliorare la qualità dei prodotti, proteggere le infrastrutture critiche e rafforzare le competenze del personale. C'è un chiaro cambiamento verso una visione di lungo termine, con le migliori aziende che raddoppiano gli investimenti digitali che rendono le operazioni più connesse, adattative e resilienti".

Dai risultati emerge che:

Anche se la maggior parte dei produttori raccoglie grandi quantità di dati, solo il 46% afferma di utilizzarli in modo efficace. La capacità di trasformare questi dati in azioni sarà fondamentale per un processo decisionale più preciso e rapido.

"Grazie alla nostra vasta competenza nel settore e a un'ampia gamma di soluzioni informative e di automazione, Rockwell è in una posizione unica per supportare le aziende del settore Life sciences in tutto il mondo", ha dichiarato Weaver. "Indipendentemente da dove si trovi un'impresa nel suo percorso verso la trasformazione digitale e la produzione intelligente, possiamo aiutarla a ottenere una crescita sostenibile".

Il rapporto completo è consultabile qui.

Metodologia

Il rapporto si basa sulle risposte di 143 responsabili e dirigenti di aziende manifatturiere, OEM, integratori di sistemi e società EPC del settore Life Sciences in 15 Paesi. Fa parte del 10° rapporto annuale State of Smart Manufacturing di Rockwell Automation, che ha intervistato 1.560 decision maker in vari settori e che è stato condotto in collaborazione con Sapio Research e Rockwell Automation.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Rockwell Automation, con sede centrale a Milwaukee, Wisconsin, conta circa 27.000 esperti impegnati a supportare i nostri clienti in oltre 100 Paesi, secondo i dati di fine anno 2024. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise® nelle imprese industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com.

