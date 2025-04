Lanciata in Messico la seconda fase del progetto Tech4Nature per la protezione dei giaguari

MERIDA, Messico, 14 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Al recente 2025 Tech4Nature Summit, Huawei, l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) e i partner locali hanno lanciato la seconda fase del progetto Mexico Tech4Nature, che mira a rafforzare la protezione dei giaguari nella riserva statale Dzilam de Bravo e a studiare gli effetti del cambiamento climatico sulla biodiversità.

Oltre a Huawei e IUCN, il lancio è stato celebrato dal Ministero dell'ambiente e delle risorse naturali del Messico, dal Governo dello stato dello Yucatán e dal partner locale C-Minds.

"In Messico, il 42% degli ecosistemi del nostro paese è soggetto a un certo grado di degrado che dobbiamo impegnarci a risolvere. Ciò comporta un monitoraggio e molto lavoro di ripristino, ma significa anche qualcosa di più importante, che è esattamente ciò a cui stiamo assistendo grazie a questa alleanza", spiega la dott.ssa Marina Robles García, sottosegretario alla biodiversità e al ripristino ambientale presso il Ministero dell'ambiente e delle risorse naturali del Messico.

Tech4Nature è una partnership globale lanciata da Huawei e IUCN nel 2020 per rafforzare il successo nella tutela della natura attraverso l'innovazione tecnologica, in linea con l'iniziativa TECH4ALL di Huawei e la IUCN Green List.

"Oggi celebriamo una visione condivisa, una visione che comprende che la conservazione non può più dipendere esclusivamente da buone intenzioni o politiche isolate. Abbiamo bisogno di scienza, tecnologia, comunità più autonome e governi impegnati", afferma Joaquín Díaz Mena, governatore dello Yucatán in Messico, al 2025 Tech4Nature Summit.

A causa della perdita e della frammentazione dell'habitat, il giaguaro è classificato come quasi a rischio nella IUCN Red List. Per contribuire alla sua conservazione, nella prima fase del progetto sono stati installati 60 dispositivi audio e più di 20 fototrappole nella riserva statale Dzilam de Bravo. Utilizzando modelli di IA addestrati, il sistema è in grado di riconoscere i suoni emessi dalle specie che popolano la riserva e le loro immagini. Entro aprile 2025, la soluzione aveva identificato un totale di 147 specie e confermato la presenza di nove giaguari nel territorio.

La seconda fase del progetto si concentra sulla raccolta di dati sulla distribuzione delle popolazioni di giaguari e sulla generazione di dati approfonditi per supportare il processo decisionale e migliorare la gestione della riserva, al fine di creare un corridoio biologico.

Il 2025 Tech4Nature Summit ha riunito esperti, scienziati e leader della conservazione provenienti da tutto il mondo per condividere progressi e strategie nella conservazione della natura basata sulla tecnologia.

"La tecnologia digitale sta rendendo la conservazione della biodiversità molto più efficiente e sta aiutando i governi e gli ambientalisti ad adottare misure più rapide e mirate", spiega Tao Jingwen, Direttore del consiglio di amministrazione e Direttore del comitato per lo sviluppo sostenibile aziendale Huawei. "Auspico che un numero maggiore di nostri partner voglia aderire all'iniziativa Tech4Nature per fare della tecnologia digitale uno strumento comune per la conservazione dell'ecosistema globale".

Oltre al Messico, il summit ha esaminato i progetti della seconda fase di Tech4Nature in Brasile, Cina, Spagna, Kenya e Turchia, evidenziando come le tecnologie digitali e analisi basate sull'IA possano essere adattate alle esigenze specifiche di diversi ecosistemi.

"Sulla scia dei risultati positivi finora ottenuti, guardiamo con fiducia alla seconda fase di questa partnership. "Questo nuovo capitolo riguarderà sei Paesi, promuovendo un cambiamento trasformativo per le specie, gli ecosistemi e le loro comunità", aggiunge Úrsula Parrilla, Direttrice dell'ufficio regionale per il Messico, l'America Centrale e i Caraibi (ORMACC) IUCN. "Integrando la tecnologia nella conservazione su larga scala, contribuiamo al raggiungimento di obiettivi globali che mirano a porre la natura al centro del processo decisionale per uno sviluppo sostenibile".

Progetti della seconda fase di Tech4Nature

Il 2025 Tech4Nature Summit ha dimostrato come la collaborazione tra il settore tecnologico, le ONG, i governi, gli istituti universitari e le comunità locali abbia creato un nuovo paradigma per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi.

