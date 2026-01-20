L'Autorità della Zona Franca di Misurata firma un partenariato pubblico-privato strategico da 2,7 miliardi di dollari per lo sviluppo del porto di Misurata

MISURATA, Libia, 20 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- L'Autorità della Zona Franca di Misurata (MFZ) annuncia la firma di un partenariato pubblico-privato storico volto a modernizzare, gestire, sviluppare ed espandere il porto della Zona Franca di Misurata, principale porta d'accesso dei container in Libia e primo hub marittimo del Paese in termini di attività commerciale. L'accordo rappresenta il primo grande progetto infrastrutturale realizzato in partenariato pubblico-privato al di fuori del settore energetico libico. Segna una nuova fase nel processo di ripresa economica del Paese e nella sua capacità di attrarre operatori e investitori internazionali di primo piano attorno ai propri asset strategici.

Nell'ambito di questo partenariato, la MFZ si associa a Maha Capital Partners (MCP), investitore internazionale specializzato in infrastrutture con sede a Doha (Qatar), e a Terminal Investment Limited (TIL), operatore portuale di MSC, la più grande compagnia mondiale di trasporto marittimo di container. Insieme, i partner condividono l'obiettivo di trasformare il porto di Misurata in un'infrastruttura moderna, efficiente e ad alta capacità, rafforzando il ruolo della Libia negli scambi commerciali regionali e globali.

Nel corso della cerimonia di firma dell'accordo, il Primo Ministro libico Abdulhamid Aldabiba ha dichiarato: " Questo partenariato rappresenta una tappa fondamentale nella ripresa economica e nella modernizzazione delle infrastrutture della Libia. Esso dimostra il nostro impegno nel ricostruire asset strategici attraverso una cooperazione strutturata tra settore pubblico e privato e nel creare le condizioni per una crescita sostenibile, per gli investimenti e per la fiducia internazionale.".

Il presidente della MFZ, Muhsin M. Sigutri, ha sottolineato il ruolo trainante della zona franca nella conduzione del progetto: "Questo partenariato riflette la volontà di Misurata di dotarsi di infrastrutture moderne e competitive a livello internazionale, capaci di generare nuove attività economiche, sostenere l'occupazione locale e rafforzare la posizione della Libia all'interno delle catene di approvvigionamento regionali e globali. La Zona Franca di Misurata è stata concepita come una porta d'ingresso per gli investimenti e la crescita; oggi compiamo un passo decisivo verso la realizzazione di questa ambizione ".

Istituita nel 2000 come prima e più grande zona franca del Paese, la MFZ supervisiona un'area economica di 2.576 ettari, con piani di espansione fino a 20.000 ettari, e gestisce un porto che movimenta circa il 60–65% del traffico containerizzato nazionale. Questa posizione istituzionale unica consente alla MFZ di guidare la trasformazione di Misurata in un polo logistico e industriale regionale.

Il partenariato permetterà di accelerare la completa modernizzazione del porto della Zona Franca di Misurata, in linea con i migliori standard internazionali.

Il programma prevede in particolare:

• l'aumento della capacità di movimentazione dei container, consentendo l'attracco di navi di maggiori dimensioni e il supporto a catene logistiche più complesse;

• una maggiore integrazione con l'ecosistema industriale della Zona Franca, favorendo lo sviluppo delle PMI, dell'industria manifatturiera e dei servizi a valore aggiunto;

• l'implementazione di attrezzature portuali e sistemi digitali di ultima generazione, inclusi avanzati sistemi di gestione dei terminal per rendere più fluidi i processi operativi e ridurre le operazioni manuali;

• l'innalzamento degli standard di sicurezza, performance e tutela ambientale, in linea con le migliori pratiche internazionali;

• la creazione di posti di lavoro duraturi.

Il partenariato pone inoltre le basi per l'evoluzione di lungo termine di Misurata verso un porto in acque profonde, un'ambizione strategica centrale per la competitività marittima della Libia nel Mediterraneo. Questo sviluppo si inserisce in un più ampio programma di investimenti, articolato per fasi.

Nel loro insieme, questi investimenti consolidano il ruolo storico di Misurata come uno dei centri commerciali più dinamici della Libia e come simbolo di resilienza dal 2011.

