Le offerte Prime Day di EZVIZ propongono risparmi imbattibili sui migliori dispositivi di sicurezza, robot di pulizia e altro ancora

HOOFDDORP, Paesi Bassi, 17 luglio 2024 /PRNewswire/ -- Per il suo Prime Day su Amazon, l'azienda specializzata nella casa intelligente EZVIZ ha annunciato un piano entusiasmante per aiutare gli acquirenti esperti a migliorare la sicurezza domestica e a semplificare le faccende di tutti i giorni, senza investimenti spropositati. Oltre alla rinomata gamma di telecamere domestiche, videocitofoni e spioncini, EZVIZ offre anche sconti sui suoi pluripremiati robot aspirapolvere, che completano l'ecosistema intelligente EZVIZ e sono intrinsecamente facili da usare.

Appuntamento con le vendite dei prodotti EZVIZ dal 16 al 17 luglio su Amazon. Le offerte rappresentano opzioni eccellenti per i proprietari di casa che devono monitorare le loro proprietà e controllare le consegne durante le vacanze estive, oppure i genitori di bambini e i proprietari di animali domestici che desiderano mantenere uno spazio abitativo sicuro e immacolato. Questi prodotti inoltre si integrano perfettamente con la maggior parte dei sistemi domestici intelligenti, sono compatibili con Google Assistant e Amazon Alexa.

Alcune delle offerte Prime Day di EZVIZ in evidenza:

Un'avanzata telecamera progettata per proteggere proprietà di grandi dimensioni in modo più efficiente. Il suo obiettivo ad alta risoluzione da 3K rileva i movimenti di persone e automobili in un campo visivo a 360 gradi. Gli utenti possono tenere d'occhio il proprio cortile o vialetto, con la certezza che verrà attivato automaticamente un sistema a doppio allarme per scoraggiare gli intrusi. Tutte le funzioni intelligenti sono gratuite, senza abbonamento, e sono personalizzabili tramite l'app di EZVIZ.

Un best-seller per la protezione degli ambienti interni è ora ancora più avanzato. Gli utenti ora godono di una visione panoramica 2K con grande chiarezza anche in condizioni di scarsa illuminazione. Aiuta a tenere d'occhio bambini, genitori e animali domestici grazie al rilevamento del movimento, alla funzione di tracciamento automatico e alla comunicazione bidirezionale. Ideale per ampie zone giorno con installazione plug-and-play, il modello C6N offre funzioni essenziali da proteggere.

•Campanello/spioncino wireless CP4: ora a €134,99 invece di €163,99

Un'opzione conveniente per trasformare uno spioncino in una fotocamera intelligente e in una segreteria telefonica, senza complicate installazioni o danni alla porta. Grazie alla qualità video nitida, all'audio bidirezionale e al campanello integrato, gli utenti possono monitorare facilmente le consegne, vedere i visitatori e rispondere al campanello con un semplice tocco sull'ampio display interno o sul piccolo schermo del telefono. Il proprietario della casa è inoltre sempre ben informato, grazie ad avvisi attivati dall'attività umana.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2462295/PR_Photo_Prime_Day__1.jpg

