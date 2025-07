Le pulizie non sono mai state così smart: Arriva il Prime Day di Tineco

Milano, 8 luglio 2025 – Quando splende il sole e le temperature si alzano, pensiamo subito a gelati, grigliate all’aperto e momenti spensierati con amici e familiari. Le pulizie di casa, in questo periodo dell’anno, possono quindi passare in secondo piano.

Tineco ha sviluppato soluzioni smart che rendono la vita quotidiana più semplice: i modelli FLOOR ONE STRETCH S6, FLOOR ONE S7 Stretch Ultra e il nuovo FLOOR ONE S9 Artist rendono le faccende domestiche più efficienti e comode.

In vista del prossimo Amazon Prime Day, preparati a scoprire sorprese e offerte imperdibili.

FLOOR ONE STRETCH 6: Compatto, potente, una pulizia senza compromessi

Il FLOOR ONE STRETCH S6 è il compagno ideale per chi si avvicina alla cura quotidiana dei pavimenti. Grazie al suo design compatto, al rilevamento automatico dello sporco tramite il sensore iLoop e alla funzione di autopulizia, è il partner perfetto per le case di piccole e medie dimensioni. Si ricarica rapidamente ed è subito pronto all’uso – lasciandoti più tempo per goderti l’estate.

FLOOR ONE S7 Stretch Ultra: Il multifunzione per una pulizia impeccabile

Per chi cerca di più: il FLOOR ONE S7 Stretch Ultra combina un’elevata potenza di aspirazione con funzione lavapavimenti, tecnologia smart e un'estensione ampia.

Il sistema di pulizia 3-in-1 rimuove anche lo sporco più ostinato in modo efficace e profondo. La pulizia e asciugatura automatica della spazzola garantiscono i più alti standard di igiene – senza alcuno sforzo.

FLOOR ONE S9 Artist: Quando la pulizia incontra il design

Con il nuovo FLOOR ONE S9 Artist, la pulizia diventa uno stile di vita. Potente, elegante e curato in ogni minimo dettaglio. Dotato di sensore intelligente iLoop, prestazioni di pulizia multifunzionali e un display OLED di alta qualità, unisce efficienza massima e design moderno. La funzione di autopulizia e asciugatura automatica assicura il massimo dell’igiene. Ideale per chi cerca stile, pulizia e vera comodità tutti I giorni.

Tutti e tre i modelli saranno disponibili in esclusiva per il Prime Day, a prezzi a sorpresa e in quantità limitate:

Il FLOOR ONE STRETCH S6 è attualmente disponibile su Amazon a 349 euro (prezzo di partenza: 599 euro). Il FLOOR ONE S7 Stretch Ultra è disponibile su Amazon a 419 euro (prezzo di partenza: 699 euro). Il FLOOR ONE S9 Artist è disponibile su Amazon a 599 euro (prezzo di partenza 899 euro).

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

Contatti:

Immediapress

Ufficio stampa Tineco

MY PR srl

Tel. 0254123452

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.