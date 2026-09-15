Lectra presenta Apogy, la prima soluzione che integra l'intelligenza artificiale agentica per reinventare lo sviluppo prodotto nella moda

Combinando intelligenza artificiale, agenti specializzati e dati di prodotto, Apogy rivoluziona il modo in cui i prodotti vengono ideati e sviluppati

PARIGI, 15 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Lectra annuncia Apogy, la sua soluzione cloud dedicata allo sviluppo prodotto, fase chiave tra la creazione e la produzione dei capi. A quasi mezzo secolo dalla definizione di quello che è ancora lo standard globale per le soluzioni CAD per l'industria della moda, Lectra apre un nuovo capitolo di storia con Apogy.

Progettata nell'era dell'intelligenza artificiale agentica, Apogy trasforma lo sviluppo prodotto riunendo dati, processi e tutte le parti interessate in un unico ambiente. Automatizzando le attività a basso valore aggiunto e facilitando l'accesso alle informazioni e alle competenze, accelera notevolmente lo sviluppo prodotto, consentendo ai team di concentrarsi sull'innovazione, sulla creatività e sulle decisioni strategiche.

Dalle prime soluzioni di progettazione computer-aided fino a Modaris, ModarisPGS e Gerber AccuMark, diventati punti di riferimento per il mercato a livello globale, Lectra ha costantemente accompagnato la trasformazione delle professioni nella moda. Oggi il settore deve far fronte a una domanda sempre più volatile, a cicli di collezione sempre più brevi e a crescenti pressioni normative e ambientali. In questo contesto in rapida evoluzione, lo sviluppo prodotto necessitava di importanti progressi tecnologici per ripensare processi frammentati e dati dispersi.

Apogy segna una svolta decisiva offrendo, per la prima volta, una soluzione in grado di reinventare in profondità questa fase critica.

"Da cinquant'anni Lectra sta contribuendo a trasformare l'industria della moda, in particolare digitalizzando la modellistica. Oggi l'intelligenza artificiale agentica ci offre l'opportunità di compiere un nuovo passo avanti e di reinventare lo sviluppo prodotto nel suo complesso", dichiara Maximilien Abadie, Deputy CEO di Lectra. "Con Apogy lanciamo la prima e unica soluzione progettata per riunire tutti gli stakeholder, i dati e i processi che danno forma a un prodotto. Eliminando i silos e rendendo più fluide le interazioni nell'intero ecosistema, consentiamo alle aziende della moda di sviluppare più rapidamente prodotti desiderabili, realizzabili e in linea con la domanda dei consumatori. Apogy inaugura una nuova era dello sviluppo prodotto, in cui l'intelligenza artificiale trasforma i dati di prodotto in un vantaggio competitivo per gli operatori della moda."

L'intelligenza artificiale agentica apre un nuovo capitolo nello sviluppo prodotto

Alla base di Apogy, l'intelligenza artificiale agentica assiste i team nel processo decisionale, automatizza e accelera lo sviluppo e valorizza decenni di know-how industriale. L'AI agentica supporta i team in modo proattivo e agisce come un vero alleato, capace di orchestrare le attività e mobilitare i dati più pertinenti.

Una nuova generazione di agenti intelligenti affianca i team lungo l'intero ciclo di sviluppo, dall'idea iniziale al prototipo pronto per l'industrializzazione. I team possono così generare ed esplorare rapidamente nuovi concept a partire da prompt, schizzi o immagini, collaborando in tempo reale allo sviluppo prodotto in un ambiente condiviso che garantisce la completa tracciabilità delle modifiche. Compatibile con tutti i formati standard del mercato, Apogy rende inoltre più fluida la prototipazione digitale e facilita le approvazioni grazie a simulazioni 3D e rendering fotorealistici di alta qualità.

Collaborazione e trasmissione del know-how al centro dello sviluppo prodotto

Apogy centralizza tutti i dati chiave dello sviluppo prodotto in un'unica fonte sicura, condivisa e costantemente aggiornata. Consente a team, partner e fornitori dell'ecosistema di collaborare simultaneamente, accelerando così le fasi di approvazione e produzione.

"Per la prima volta nella nostra storia, tutti i nostri team utilizzano una sola soluzione. Questa armonizzazione elimina gli errori legati al trasferimento dei dati, aumenta la trasparenza e oggi ci consente di accelerare le operation, migliorare la produttività e sostenere efficacemente la crescita", sottolinea David Towell, Senior Manager di O'Neills.

Apogy consente inoltre di preservare e diffondere il know-how strategico all'interno delle organizzazioni. Valorizzando le competenze esistenti, la soluzione riduce la dipendenza da un numero ristretto di esperti, tutela le competenze critiche e accelera lo sviluppo professionale dei team.

"Le nuove generazioni si aspettano di lavorare con strumenti all'avanguardia. Dotando i nostri team di Apogy, di una soluzione progettata nativamente per l'era dell'AI e provvista di funzionalità avanzate, rafforziamo la nostra capacità di attrarre, sviluppare e fidelizzare la nuova generazione di talenti nell'ambito dello sviluppo prodotto e, in particolare, della modellistica all'interno del gruppo Oniverse", testimonia Riccardo Romani, Operations Director di Oniverse, gruppo internazionale della moda di cui fanno parte diversi brand, tra cui Calzedonia, Intimissimi e Tezenis.

Progettata per evolvere continuamente e proposta in modalità SaaS, Apogy continuerà ad ampliare le proprie capacità di intelligenza artificiale per automatizzare un numero crescente di attività, arricchire i flussi di lavoro e sbloccare nuove leve di performance.

Frutto di tre anni di sviluppo e di un dialogo approfondito con diverse decine di clienti, Apogy si basa su una visione comprovata delle esigenze del mercato. La sua adozione da parte dei primi clienti ne dimostra già l'efficacia operativa e la capacità di accompagnare fin da oggi la trasformazione dello sviluppo prodotto nella moda.

Per maggiori informazioni, visitare lectra.com.

lectrait@hotwireglobal.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/lectra-presenta-apogy-la-prima-soluzione-che-integra-lintelligenza-artificiale-agentica-per-reinventare-lo-sviluppo-prodotto-nella-moda-302879181.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.