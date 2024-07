L'espansione globale di K1 Speed corre in Italia grazie alla partnership stretta con Hollywood Kart

La partnership con una catena italiana di successo del karting rappresenta un traguardo straordinario durante lo storico anniversario di K1 Speed

MILANO, 8 luglio 2024 /PRNewswire/ -- K1 Speed, il più grande operatore mondiale di corse di go-kart, è lieta di annunciare una partnership strategica con la famosa catena italiana di corse di kart indoor Hollywood Kart volta a espandere la sua presenza internazionale in dieci paesi e 100 sedi. Questo annuncio storico coincide con il 20° anniversario dell'apertura della prima sede di K1 Speed a Carlsbad, in California.

Nei prossimi mesi, le sei sedi attuali di Hollywood Kart a Milano, Roma, Udine, Erba, Catania e Marcianise saranno rinominate sedi K1 Speed. Inoltre, una settima sede, K1 Speed Torino, aprirà a fine settembre, con ulteriori sedi già nelle prime fasi di sviluppo.

Questa partnership unisce due coppie che hanno creato imprese di kart elettrico indoor con enorme reputazione e prestigio nei loro paesi d'origine.

"Quando Susan e io abbiamo incontrato Massimiliano e Martine Giurgola di Hollywood Kart, ha avuto senso unire le forze perché condividiamo molti degli stessi valori e obiettivi", spiega David Danglard, Ceo e co-fondatore. "Siamo orgogliosi di questa partnership e di espanderci in Italia, un paese bellissimo, famoso in tutto il mondo per le sue auto leggendarie, i circuiti storici e gli appassionati di sport motoristici immensamente appassionati".

"Siamo simili in tanti modi; penso che potrebbe essere stato il destino a far sì che noi quattro siamo stati riuniti", commenta Massimiliano Giurgola, Ceo e co-fondatore di Hollywood Kart. "Naturalmente non possiamo fare a meno di ridere dell'ironia: un'azienda del sud della California con kart italiani sta collaborando con un'azienda italiana che ha un nome del sud della California. Doveva davvero succedere!"

Per ulteriori informazioni su K1 Speed visitare www.k1speed.com

Per ulteriori informazioni su Hollywood Kart visitare www.hollywoodkart.it.

INFORMAZIONI SU K1 SPEED

Fondata da David e Susan Danglard nel 2003, K1 Speed è il più grande marchio di corse di kart elettrici indoor al mondo. I 100 centri di corse di kart dell'azienda si estendono in 30 stati Usa e 10 paesi. K1 Speed è stato il pioniere delle corse di kart elettrici indoor negli Stati Uniti e e la sua vasta clientela consiste di uomini e donne di tutte le età. L'azienda si rivolge a clienti arrive-and-drive, feste private ed eventi aziendali. Oltre al kart elettrico, i centri K1 Speed offrono un servizio di ristorazione attraverso il concetto Paddock Lounge in loco, simulatori di corse, giochi arcade, attrezzatura da corsa, campionati di corse ed eventi di campionato.

