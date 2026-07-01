L'estate toscana accende i riflettori: musica, spettacolo e grandi festival richiamano pubblico da tutta Italia e dall'estero

Livorno 30 giugno 2026. L'estate è finalmente esplosa e con lei la grande stagione degli eventi dal vivo che trasforma la Toscana in uno dei principali poli dello spettacolo italiano. Migliaia di spettatori provenienti da tutta la penisola e sempre più turisti internazionali scelgono la regione non solo per il mare, l'arte e l'enogastronomia, ma anche per un'offerta culturale e musicale capace di mettere insieme artisti di primo piano, location iconiche e una particolare attenzione alla sostenibilità.

Sono i festival organizzati da LEG Live Emotion Group a scandire il calendario estivo con appuntamenti che attraversano l'intero territorio toscano, offrendo un programma trasversale che spazia dalla musica italiana e internazionale alla comicità, fino ai grandi incontri dal vivo.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca Villa Bertelli Live a Forte dei Marmi, una delle rassegne più prestigiose dell'estate italiana, che porterà sul palco artisti amatissimi come Europe, Fiorella Mannoia, Nek, Madame, Litfiba, Luca Carboni, Il Volo, Enrico Brignano e molti altri protagonisti della scena musicale e dello spettacolo.

Grande attenzione anche per Follonica Summer Nights, che conferma la vocazione della Maremma come meta privilegiata dell'intrattenimento estivo, alternando concerti, incontri e spettacoli con protagonisti come Emma, Negramaro, Kid Yugi, Jonathan Canini, Paolo Crepet e numerosi altri ospiti.

Il viaggio tra i grandi festival dell'estate toscana prosegue nella straordinaria cornice del Teatro delle Rocce di Gavorrano, uno dei palcoscenici naturali più suggestivi d'Italia. Ricavato all'interno di un'antica cava nel cuore del Parco delle Colline Metallifere, il teatro rappresenta un perfetto esempio di recupero del patrimonio industriale trasformato in spazio culturale, dove la forza della natura incontra la magia dello spettacolo dal vivo. Anche quest'anno il festival propone un cartellone ricco e trasversale con protagonisti The Kolors, Francesca Michielin, Giorgio Panariello, Enrico Nigiotti, Metempsicosi e il tributo internazionale The Queen of the Rock – Tina Turner, confermando Gavorrano come una delle destinazioni più affascinanti dell'estate musicale italiana e contribuendo a valorizzare la Maremma come

Sulla costa livornese torna protagonista anche il Castiglioncello Festival, che anima una delle località simbolo dell'estate toscana con una proposta artistica capace di unire musica, teatro e divulgazione. Sul palco saliranno, tra gli altri, Angelina Mango, Raf, Fiorella Mannoia, Arisa, Madame, Antonello Venditti, Jonathan Canini e Andrea Scanzi.

Sta già vivendo un ottimo avvio anche Pisa Summer Knights, in Piazza dei Cavalieri, inaugurato dal successo del concerto di Fulminacci. Il cartellone prosegue l'8 luglio con Enrico Brignano e continuerà con Alessandro Mannarino (15 luglio), Deep Purple (16 luglio), Emma (18 luglio), Max Angioni (21 luglio), Coez (22 luglio), Giorgia (23 luglio), Skunk Anansie (26 luglio) e numerosi altri appuntamenti destinati ad animare il cuore della città per tutta l'estate.

"Ma la Notte Sì" a Capannori ha arricchiti di spettacoli il mese di giugno e il 2 luglio vedrà protagonista Max Angioni, confermando la capacità della rassegna di proporre spettacoli di qualità accessibili a un pubblico eterogeneo.

Oltre alla qualità artistica, l'edizione 2026 dei festival targati LEG , mette al centro anche la qualità delle venue ( nell’allestimento anche prodotti Mastertent) , i temi della mobilità sostenibile. I festival Pisa Summer Knights, Villa Bertelli Live, Follonica Summer Nights e Castiglioncello Festival condividono infatti la collaborazione con AT – Autolinee Toscane come mobility partner, invitando il pubblico a scegliere il trasporto pubblico per raggiungere gli eventi, riducendo traffico ed emissioni e rendendo più semplice e sostenibile l'esperienza dei concerti.

Fondamentale anche il coinvolgimento di importanti partner del territorio e del panorama mediatico. A sostenere la promozione degli eventi sono alcune delle principali emittenti radiofoniche toscane, da Radio Bruno a Radio Stop a Radio Divina, che accompagneranno il pubblico per tutta l'estate con approfondimenti, interviste e iniziative dedicate.

L'attenzione al benessere passa inoltre attraverso la collaborazione con Probios, realtà da sempre impegnata nella promozione di uno stile di vita sano e di un'alimentazione consapevole, contribuendo a rafforzare il messaggio di un'estate che unisce cultura, intrattenimento e sostenibilità.

Con migliaia di presenze attese e un calendario che accompagnerà residenti e turisti fino a settembre, i festival toscani si confermano uno dei motori culturali e turistici della stagione estiva, valorizzando il territorio attraverso grandi eventi capaci di creare economia, promozione e nuove occasioni di incontro.

Il calendario completo degli appuntamenti è disponibile su: https://www.legsrl.net/eventi/

Fonte : ufficio stampa LEG ufficiostampa@legsrl.net

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