L'estate toscana parla tutte le lingue della musica: arrivano Europe, Deep Purple, Skunk Anansie e Bob Sinclar

Livorno, 29 giugno 2026. C'è una Toscana che d'estate si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Dalle piazze storiche alle location sul mare, la regione si prepara ad accogliere alcuni dei più grandi nomi della musica internazionale, protagonisti di una stagione che promette emozioni per gli appassionati di rock, elettronica e live music.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca quello del 9 luglio, quando gli Europe saliranno sul palco di Villa Bertelli Live a Forte dei Marmi, il festival a cura di LEG e della Fondazione Villa Bertelli.. La leggendaria band svedese, diventata un'icona mondiale grazie a "The Final Countdown", continua a conquistare il pubblico con uno show che unisce grandi classici e l'energia del rock contemporaneo.

Il 16 luglio sarà invece il turno dei Deep Purple, protagonisti in Piazza dei Cavalieri a Pisa nell'ambito del Pisa Summer Knights, evento organizzato da Pisamo, LEG e Comune di Pisa. Pionieri dell'hard rock mondiale, con oltre mezzo secolo di carriera e brani entrati nella storia della musica come "Smoke on the Water", rappresentano ancora oggi uno dei live più attesi dell'estate europea.

Sempre il Pisa Summer Knights ospiterà il 26 luglio gli Skunk Anansie, una delle band più influenti del rock britannico. Guidati dalla carismatica Skin, porteranno sul palco uno spettacolo intenso e travolgente, tra grandi successi e l'inconfondibile energia che li ha resi protagonisti delle scene internazionali.

Ad agosto, il 21 al Tinì Sound Garden di Cecina la musica di Bob Sinclar, tra i dj e producer francesi più celebri al mondo. Le sue hit hanno fatto ballare intere generazioni e il suo live si preannuncia come uno degli eventi dance più attesi dell'estate toscana.

Questi appuntamenti confermano la Toscana come una delle destinazioni italiane di riferimento per la grande musica dal vivo, capace di unire location di straordinario fascino e artisti di fama internazionale, offrendo un cartellone ricco di esperienze per residenti e turisti.

Le date sono a cura di LEG Live Emotion Group, realtà che ogni anno firma alcuni dei più importanti festival e appuntamenti musicali della Toscana, contribuendo a rendere la regione uno dei punti di riferimento nazionali per lo spettacolo dal vivo. Il calendario completo degli eventi è disponibile su www.legsrl.net .

I biglietti per gli spettacoli di Europe, Deep Purple e Skunk Anansie sono disponibili su TicketOne. Per Bob Sinclar, i biglietti sono acquistabili su bobtini.beepticket.com .

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