LFG!!! lancia AI Pilot Alpha per i cacciatori di meme-coin

NEW YORK, 25 luglio 2025 /PRNewswire/ -- LFG!!!, incubato da Oraichain Labs, ha ufficialmente lanciato un portafoglio di trading per i cacciatori di meme-coin su iOS e Android, risolvendo due problemi persistenti per i trader retail: individuare opportunità concrete tra migliaia di lanci rischiosi e accedere a sofisticati strumenti di trading a lungo e a breve termine, un tempo riservati alle istituzioni. Grazie a Thesis.io, AI Pilot su LFG!!! è uno scanner non-stop che rileva nuovi "alpha" (token promettenti) su Solana, Sonic e BNB Chain.

AI Pilot: il vantaggio agentico

Il cuore di LFG!!! è la sua funzionalità AI Pilot, un sistema autonomo che monitora costantemente vaste reti di dati on-chain e off-chain su Solana, Sonic e BNB Chain. AI Pilot analizza quotidianamente migliaia di lanci di token, opera in tempo reale tenendo traccia delle distribuzioni di contratti intelligenti, monitorando i movimenti dei whale, analizzando il sentimento sociale e identificando le narrazioni emergenti prima che raggiungano l'attenzione del grande pubblico.

I primissimi utenti hanno visto i risultati: i test interni hanno mostrato un tasso di vincita del 58,9% sulle negoziazioni di meme quando guidate dai segnali Alpha Pilot, con molti token ad alte prestazioni che hanno prodotto rendimenti superiori al 50% in pochi giorni. Il report completo: https://link.thesis.io/memereport.

Trading veloce e flessibile, integrato

LFG!!! consente agli utenti di cogliere rapidamente le opportunità, con un'esperienza di trading semplice e sicura:

Promozioni di lancio

Per festeggiare il debutto, LFG!!! offre un bonus di benvenuto da 1 milione di dollari in USDAI, regalando 10 dollari a ciascuno dei primi 100.000 utenti. È prevista anche una ricompensa di referral con compartecipazione al 50% e una campagna su X (ex Twitter) da 1.000 $ per i primi creatori di community. Tutti i bonus possono essere richiesti direttamente nell'app.

Scarica LFG!!! su iOS o Android oggi stesso: https://lfg.app.link/MRArK06OcVb

Informazioni su LFG!!!

LFG!!! è incubato da Oraichain Labs, una blockchain AI Layer 1 che alimenta applicazioni decentralizzate con oracoli di dati affidabili e servizi AI avanzati. Il progetto integra anche Thesis.io per sfruttare le capacità di ricerca agentica e consentire analisi approfondite su enormi set di dati e ragionamenti basati sull'intelligenza artificiale in tempo reale.

Insieme, queste caratteristiche base supportano la visione fondamentale di LFG!!!: Let's Find Gems (Andiamo a cercare le gemme).

