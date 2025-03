Lifeisfashion.it, il nuovo progetto editoriale della fashion icon Dori-Nelli Mannot

Milano, 25-3-2025. Dopo mesi di speculazioni, il chiacchierato progetto editoriale di Dori Nelli-Mannot, la fashion icon degli anni ’80-’90, amica storica di personaggi come Karl Lagerfeld e Anna Wintour, sta prendendo finalmente forma.

È online una versione-beta di lifeisfashion.it, il nuovo e-magazine dedicato alla moda e a chi la ama, che nelle intenzioni della fondatrice costituisce un tentativo “rivoluzionario” di comunicare il fashion.

“C’è un grande vuoto nel modo di comunicare il fashion oggi” ha spiegato la Nelli-Mannot dalla sua casa di Los Angeles. “Da un lato, le grandi riviste sono in crisi. Dall’altra, il tempo dei fashion blogger e dei profili social dedicati è rapidamente passato di moda. Vogliamo prendere il meglio di questi due modelli e fonderli, per creare qualcosa di completamente nuovo”.

Il piano è ambizioso: un magazine di moda online nuovo di zecca, con otto edizioni locali (oltre all’Italia, USA, Francia, UK, Germania, Cina, Giappone, Emirati Arabi). Alcuni contenuti saranno condivisi e tradotti. Altri invece saranno creati ad hoc da nostri collaboratori senior locali: giornalisti, fotografi, videomaker professionali.

Come sempre, Nelli-Mannot seguirà in prima persona ogni passaggio del progetto, proprio come con gli abiti delle sue collezioni. “esaminerò io le varie candidature che stiamo selezionando nel modo più democratico possibile, attraverso Linkedin. La meritocrazia, per me, è sacra”.

Con il lancio della versione definitiva previsto per il maggio 2025, l’attesa tra gli addetti ai lavori sale ogni giorno di più.

Contatti:

022513040

+393924324623