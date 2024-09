Lorenfa: “Attenzione ai dettagli, materie prime di qualità, nuove tecnologie: ecco come riproduciamo le opere d’arte più amate al mondo”

Con sede a Roma, l’azienda di Fabio Simeone collabora con musei, gallerie d’arte e istituzioni culturali di tutto il mondo nell’elaborazione e riproduzioni dei capolavori dell’arte

Roma, 4 settembre 2024. Passione e dedizione, ricerca dei dettagli e uso di materiali di prima qualità. Nuove tecnologie, tanta sperimentazione, voglia di migliorarsi in un settore dall’alto valore aggiunto. Nel 1996 Fabio Simeone fondò in un piccolo laboratorio l’azienda Lorenfa che, a distanza di quasi 30 anni, è divenuta leader nel settore delle riproduzioni artistiche, collaborando con i musei, le gallerie d’arte e le istituzioni culturali più importanti del mondo, tra cui il Vaticano, il Museo Egizio di Torino, i Musei Capitolini e l’Area Archeologica di Roma. “È la passione per il mondo dell’arte in tutte le sue forme ad avermi dato il coraggio di sperimentare in un settore particolare come quello delle riproduzioni artistiche”, racconta Simeone, impegnato costantemente nelle lavorazioni degli incarichi ricevuti dalla sua azienda. Una vita passata prima allo studio dell’arte e poi alla realizzazione concreta di capolavori come La Pietà, dalla riproduzione del Colosseo ai pezzi unici dell’Antico Egitto, con un unico obiettivo: tramandare la conoscenza di generazione in generazione, sfruttando le qualità del Made in Italy. Come raccontato dal dott. Simeone, la svolta per Lorenfa è arrivata con l'introduzione delle tecnologie di ultima generazione come gli scanner 3D, utili per acquisire digitalmente la conformazione delle opere d’arte. I file acquisiti vengono sfruttati dal team di scultori di Lorenfa per decidere come procedere con la riproduzione, che può essere realizzata in scala 1:1, in scala ridotta, o in forme più piccole come microspille, arrivando sempre più fedelmente agli originali. “Uno dei vantaggi chiave offerti dalla tecnologia a nostra disposizione è la possibilità di studiare anche l'invecchiamento cromatico delle opere e verificarne le condizioni nel tempo. Questo — prosegue il fondatore di Lorenfa — ci permette di riprodurre fedelmente l'opera d'arte e offrire una conservazione digitale accurata”. Le riproduzioni realizzate da Lorenfa non solo preservano la bellezza e l'integrità dell'originale, ma creano anche una libreria digitale che sarà preziosa per le generazioni future. Infatti, la tecnologia impiegata ha importanti applicazioni didattiche: grazie alla digitalizzazione delle opere, è possibile conservarne la loro essenza. “In un futuro in cui le opere originali potrebbero non essere più nelle stesse condizioni — aggiunge Fabio Simeone — queste riproduzioni digitali saranno fondamentali per la conservazione e lo studio dell’arte”. Quella di Lorenfa è una missione che mette in campo molteplici maestranze, utilizzando diverse materie prime. Su tutte, la polvere di marmo, accompagnata da realizzazioni in ottone, bronzo, zama e finiture realizzabili in oro, argento o rame. L’azienda del dott. Simeone è inoltre impegnata fortemente nell’ecosostenibilità, evitando l'uso della plastica e preferendo materiali riciclati. Questa decisione riflette la volontà dell'azienda di rispettare l'ambiente e di contribuire a un futuro sostenibile. Lorenfa rappresenta un esempio di eccellenza italiana, dove la passione per l'arte e l'innovazione tecnologica si fondono per creare opere uniche e fedeli agli originali. Grazie alla passione di Fabio Simeone, l'azienda continua a crescere, offrendo prodotti di altissima qualità e contribuendo alla conservazione e allo studio del patrimonio artistico mondiale.

CONTATTI: https://www.lorenfa.com/