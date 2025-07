L‘Oscar dei Porti al Ministro Matteo Salvini e al Viceministro On. Edoardo Rixi

Roma, 24/07/2025 - Lo scorso 23 luglio, presso la sede del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), si è svolta una cerimonia speciale di consegna del prestigioso Premio ‘Oscar dei Porti’ al Ministro Matteo Salvini e al Viceministro On. Edoardo Rixi.

I due rappresentanti istituzionali hanno ricevuto il riconoscimento per il loro straordinario impegno a favore del sistema portuale italiano, all’interno della diciottesima edizione dell’Oscar dei Porti, tenutasi lo scorso aprile nella splendida cornice della Villa Versace a Miami Beach, sotto la conduzione di Roberto Onofri e Gloria Zanin, e con la media partnership di Rai Italia.

Il Ministro Salvini è stato premiato per l’importante lavoro di impulso e sviluppo dei porti italiani svolto sin dal suo insediamento al Ministero, mentre il Viceministro Edoardo Rixi è stato riconosciuto per le fondamentali innovazioni introdotte attraverso la riforma della portualità ancora in atto, che sta ridefinendo in modo virtuoso l’intero comparto della Blue Economy nazionale.

Roberto Onofri, ideatore e conduttore del premio, ha dichiarato: “Sono molto contento di aver premiato direttamente al Ministero il Ministro Salvini e l’On. Rixi, perché questo premio, partito diciotto anni fa con l’allora Ministro Bianchi, e proseguito poi con gli altri ministri nel corso degli anni, è diventato un appuntamento fisso per la Blue Economy italiana”.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 22 settembre a Genova, durante il Salone Nautico, dove andrà in scena la prima edizione televisiva del ‘Port Grammy’, sempre con la media partnership di Rai Italia, condotta da Roberto Onofri e Veronica Maya.

La gestione delle relazioni istituzionali e della comunicazione è affiancata ad Around Italy Consulting di Roma, una realtà di riferimento nel settore delle public relations e del networking strategico.

Contatti:

Immediapress

Contatti per la stampa:

Mail Direzione@itn-group.it

Tel +39 06 65074 631



A cura di:

Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927



COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.